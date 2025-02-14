我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

陳哲遠增肌演特種兵 抱不動梁潔網笑翻

娛樂新聞組 / 綜合報導
陳哲遠(左)、梁潔在「白色橄欖樹」中首度合作。(取材自微博)
陳哲遠(左)、梁潔在「白色橄欖樹」中首度合作。(取材自微博)

搭檔女星趙露思主演「偷偷藏不住」暴紅的大陸男星陳哲遠，近日在新劇「白色橄欖樹」中搖身一變，成為維和特種兵，為了演好這個角色，陳哲遠特地重訓三個月增肌，沒想到在最新花絮中，他抱起女主角梁潔時，疑似力道不夠讓女方慘摔到沙發上，畫面笑翻網友，還有人挖出，陳哲遠也曾經差點背不動趙露思。

「白色橄欖樹」日前開播後，被眼尖網友發現，有不少鏡頭和九年前韓劇「太陽的後裔」類似，但整體質感卻差很多，甚至散發「濃濃土味」，被嘲是農村版「太陽的後裔」，但仍舊無損粉絲搶看陳哲遠扮演維和特種兵的帥氣模樣。

據悉，男團出道、帥到「靠臉就紅」的陳哲遠身高180公分，體重大約為62公斤，身材精瘦的他曾被經紀人禁止健身，擔心練太壯會令脖子變粗、臉頰變胖，失去獨有「少年感」風格。這次，為了爆破特種兵角色，特地重訓三個月。不過，近日網上曝光他抱起女主角梁潔，卻「手滑」令她慘摔到沙發上的影片，引起網友熱議。

從畫面中可見，兩人在客廳中，陳哲遠一把從梁潔腿部抱起她，但下一秒，梁潔卻直接往後摔落到沙發上，畫面笑翻一票網友。不少人質疑，陳哲遠不可能抱不動48公斤梁潔，應該只是重心不穩才會失手，但也有人網友吐槽陳哲遠「肌肉白練了」。

此外，另有網友挖出陳哲遠在拍攝「偷偷藏不住」時，也曾經差點背不動趙露思。那場戲是陳哲遠背著趙露思在海邊散步的戲，原是浪漫氣氛，花絮中兩人的搞笑演出，卻被笑有一種「豬八戒背媳婦」的喜感。

陳哲遠抱起梁潔時，不慎讓她慘摔到沙發上。(取材自微博)
陳哲遠抱起梁潔時，不慎讓她慘摔到沙發上。(取材自微博)

趙露思 韓劇

上一則

肯爺又又又離婚？砸500萬贍養費給辣妻遭否認

延伸閱讀

曾背不動趙露思？ 陳哲遠新劇演特種兵 抱不動「她」被笑翻

曾背不動趙露思？ 陳哲遠新劇演特種兵 抱不動「她」被笑翻
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
寂寞的楓樹嶺（五）

寂寞的楓樹嶺（五）
陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」

陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」

熱門新聞

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
黃楊鈿甜素有「小趙麗穎」封號。(取材自微博)

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

2025-02-10 21:30
劉詩詩新劇演技挨轟。(取材自微博)

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

2025-02-12 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
向涵之的演技遭到不少觀眾質疑。(取材自微博)

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

2025-02-10 06:00
劉詩詩主演的古裝劇「掌心」是一部大女主戲。(取材自微博)

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

2025-02-08 20:37

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新