王一博用流利英語介紹家鄉 甩絕望的文盲封號

王一博曾被吐槽是文盲,但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

大陸男星王一博2019年和肖戰 演出「陳情令」,雙雙暴紅,躍升頂流。王一博近年知名度大漲,但飲水思源的他從未忘過家鄉洛陽,不放棄任何宣傳機會。近日,他在戶外探索紀實節目中,配上英文獨白作介紹,讓更多海外朋友認識洛陽。讓人眼睛一亮的是,這段英文獨白無論咬字、口音、語速都表現得非常好,讓許多網友讚不絕口。

王一博這段時間未進劇組拍戲,原來是忙著拍攝冒險節目「探索新境」。據悉,由於節目中的挑戰項目過於困難,加上王一博本身的商業價值太高,一度傳出找不到保險 公司投保。

近日,河南 日報海外帳號發布洛陽美景視頻和王一博在「探索新境」節目中的英文獨白,並配文「王一博的英文獨白和家鄉洛陽的美景簡直絕配」,王一博說道,「I want to leave the city lights behind,Go deep into nature (我想把城市的燈光拋在腦後,深入大自然)」,咬字清晰,聲線動聽、抑揚頓挫,讓不少網友大讚「真好聽」、「英文說得真好」、「誰還敢說他是絕望的文盲」。

據悉,王一博曾因只有高中學歷,被質疑文化水平,連央視都曾發文暗諷他是「絕望的文盲」。

聽完他的英文獨白後,有粉絲為他發聲,稱他語言能力很強,曾在綜藝「天天向上」展示一口流利英文與韓語,而在「這就是街舞」中與外國人用英文溝通也完全沒有問題,絕對不是一個文盲。