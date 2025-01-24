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趙露思閃電復出 坦承憂鬱、焦慮：怕被他人認為不努力

娛樂新聞組／即時報導
趙露思即將復工。（取材自微博）
趙露思即將復工。（取材自微博）

中國女星趙露思去年年底被拍到癱坐輪椅就醫，事後爆出她罹患失語症、軀體化，病情嚴重。她入院治療、復健，學站立走路，近日傳出她將於25日復工出席成都的活動，正式露面前她於接受《環球時報》專訪，分享抗病過程與恢復狀況，也公開病情，因「長期壓抑的憂鬱和負面情緒被外界因素觸發，導致分離性障礙」，心理、生理都受到影響。

趙露思被拍到癱倒送醫。（取材自微博）
趙露思被拍到癱倒送醫。（取材自微博）

噓！星聞報導，在病重停工消息曝光後，趙露思一月初透過社群吐露多年前就出現抑鬱症狀，但她擔心讓親友、粉絲失望，仍持續進行繁重的工作，需靠藥物入眠，才能保持能繼續工作的狀態。她坦承「害怕被別人認為工作不努力」，長期壓力，沒有足夠的休息，焦慮症狀成為她生活的一部分，最終外在因素刺激，病情加重，觸發發出現分離性障礙，不僅影響心理健康，還造成了神經損傷。

趙露思罹患抑鬱症。（取材自微博）
趙露思罹患抑鬱症。（取材自微博）

趙露思於專訪中透露病情狀況，表示醫生說她的解離症已基本恢復，她從無法自理，身體鈍，到目前已能正常生活。不過療程仍未完成，趙露思說明，她接受治療已一個多月，預計會再持續三到四個月，且需要藥物調整激素平衡。

趙露思分享與抑鬱症鬥爭並重生的心境與過程，呼籲大家不要輕視憂鬱症或將其汙名化，要勇敢面對疾病。她希望藉自身經驗分享，讓有同樣困境的人能獲得力量，希望能用自己的力量儘可能幫助他人，「特別是那些正在與心理健康問題作鬥爭的人」。

此外，趙露思發文宣傳代言活動，寫道：「我們不見不散」，也親自證實25日復工。

趙露思 復工 心理健康

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