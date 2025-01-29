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賈玲真誠待觀眾 為了作品「增胖激瘦」不喊苦

娛樂新聞組／綜合報導
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

自從在電影「熱辣滾燙」中一舉減重百斤（50公斤）後，「賈玲復胖了」這個話題就數次登上熱搜。近日，演員賈玲接受專訪時，首次回應如何為了塑造角色而減重的前後。她表示，減重是為了角色服務，而塑造角色是為了創作出更好的作品。創作者要以人民為中心，始終以真誠的心對待觀眾。

「大家這麼注意外型的變化，是喜歡我吧，哈哈哈哈」，開朗的賈玲，一張嘴就讓現場氛圍歡樂起來。

新華社報導，為了拍攝電影「熱辣滾燙」，賈玲付出了巨大努力，其中最引人注目的就是她的減重歷程。她透露，自己提前三年增重，直到有觀眾心疼說，「胖點也沒什麼，但是你要注意身體」的時候，「我覺得這個戲可以拍了」。

想要呈現角色所需外形，她開始了艱苦的減重。用她的話說：「每天像機器人一樣地練，然後很嚴格地吃，多一口東西都不碰。每天晚上我都會去看網友怎麼減重」。

儘管成功減掉100斤，但她也遭遇了一些誤解和質疑。對此她表示：「之前最瘦時是脫水的狀態，我如果不拍這部電影，是減不下來的，但是我把觀眾放在心上，要去打個樣。所以才能為了角色，一步一個腳印減下來。

減重後的賈玲以全新形象出現，也引發了觀眾的不同反應。有些觀眾感到驚喜，但也有些觀眾不太適應。她笑著說：「大家過於關注我的減重，其實也掩蓋了這個角色和電影想表達的思想，就是生命至上，珍惜生命要從愛自己開始。」

賈玲說，她是「半路出家」，正因為有豐富的打拚經歷，才能造就今天的自己。，「我就是從群眾來的，最好的朋友都是小山村里的那些人，我永遠不可能脫離觀眾。」她說，自己最大的缺點是非科班出身，最大的優點恰恰也是非科班出身。

貼近觀眾，讓賈玲的電影好評不斷。如今，「你好，李煥英」已經走出中國，劇本賣到美國、日本和印度了。她表示，事實上在拍攝時沒有刻意考慮觀眾是來自中國還是海外， 「因為你只要用心，觀眾一定能感受得到」。

目前，賈玲在籌備的下一部電影「轉念花開」，已經拍攝過半，「觀眾是我心底的光，無論什麼題材，未來只要我的身體跟著我的大腦走，大腦跟著心走，心跟著觀眾走，就夠了。」她說。

賈玲 減重 印度

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