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「唐朝豪放女」夏文汐改當網紅 冷天露腿熱舞撩男

娛樂新聞組／綜合報導
夏文汐近年開始做起網紅。(取材自微博)
夏文汐近年開始做起網紅。(取材自微博)

港星夏文汐因演出「唐朝豪放女」暴紅，被封為香港第一代霸氣烈女。她和台灣富商丈夫黃冠博結婚後淡出演藝圈，並移居美國，兩人育有三女。近年夏文汐宣告復出做起網紅，雖說已經58歲，但身材、容貌都維持得不錯。

宣告復出之後的夏文汐，常會出現在娛樂圈人士聚會當中，每次都打扮光鮮亮麗。她也順應時代潮流，一邊參加商業演出，一邊經營自己的社群帳號做起網紅，經常拍攝一些短片和網友互動。

近日夏文汐走到街頭撩賣甘蔗的男老闆。雖然天氣轉冷，夏文汐依然露出一對白滑長腿，又白又漂亮，不失當年風采。夏文汐熱情撩男檔主一起跳舞，並玩心大起發文指，「匹配成功」，更開心與對方擊掌示好。

夏文汐1986年以「花街時代」獲香港金像獎最佳女主角提名，更被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」。之後在邵氏古裝奇情影片「唐朝豪放女」飾演放蕩不羈的才女魚玄機，豔名遠播；她曾主演李昂小說改編的「殺夫」，扮演在肉販丈夫房事需索無度還施以凌虐下失控、殺人的妻子，在台灣與「唐朝豪放女」同檔打對台，居然賣座分居冠亞軍，立刻讓她紅遍全台。

正當在事業上升期，突然宣布和富商男友黃冠博結婚。為了經營好婚姻，她放棄自己的事業。自從2008年之後，夏文汐再也沒有和黃冠博同框出鏡過。港媒就報導，夏文汐和黃冠博的婚姻名存實亡，大概離婚。

對於自己婚變的新聞，夏文汐自始至終也沒有做出任何的回應，而她也陸陸續續和一些小鮮肉爆出感情緋聞

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