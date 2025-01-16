香港「豪放女」復出改做網紅 冷天露腿當街撩男

夏文叉已經58歲，身材、容貌都維持都不錯。(取材自微博)

港星夏文汐因演出「唐朝豪放女」爆紅，被封為香港 第一代霸氣烈女，和台灣富商丈夫黃冠博結婚後淡出演藝圈，並移居美國，兩人育有3女。近年夏文汐宣告復出做起網紅，雖說已經58歲，但身材、容貌都維持都不錯。

宣告復出之後的夏文汐，常會出現在娛樂圈人士聚會當中，每次打扮光鮮亮麗。她也順應時代潮流，一邊參加商業演出，一邊經營自己的社群帳號做起網紅，經常拍攝一些短片和網友互動。

近日夏文汐走到街頭撩賣甘蔗的男老闆。雖然天氣轉冷，夏文汐依然露出一對白滑長腿，又白又漂亮不失當年風采。夏文汐熱情撩男檔主一起跳舞，玩心大起的夏文汐發文指：「匹配成功」，更開心與對方擊掌示好。

「唐朝豪放女」讓夏文汐成為紅遍台港的女星。(取材自HKMDB)

夏文汐1986年以「花街時代」獲香港金像獎最佳女主角提名，更被封為香港影壇「最有氣質的性格豔星」。之後在邵氏古裝奇情影片「唐朝豪放女」飾演放蕩不羈的才女魚玄機，片子還未在台灣放映已經豔名遠播；湯臣徐楓邀她主演李昂 小說改編的「殺夫」，扮演在肉販丈夫房事需索無度還施以凌虐下失控、殺人的妻子，在台灣與「唐朝豪放女」同檔打對台，居然賣座分居冠亞軍，立刻讓她紅遍全台。

正當在事業上升期，突然宣布和富商男友黃冠博結婚，為了經營好婚姻，她放棄自己的事業。自從2008年之後，夏文汐再也沒有和黃冠博同框出鏡過，港媒就在報導，夏文汐和黃冠博的婚姻名存實亡，大概離婚。對於自己婚變的新聞，夏文汐自始至終也沒有做出任何的回應，而她也陸陸續續和一些小鮮肉爆出感情緋聞 。