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甄嬛傳13年沒變過？蔡少芬「我是烏拉拉拉氏」仍是笑點

娛樂新聞組╱綜合報導
蔡少芬(右)在「後宮甄嬛傳」中飾演皇后。(取材自微博)
蔡少芬(右)在「後宮甄嬛傳」中飾演皇后。(取材自微博)

宮鬥劇「甄嬛傳」開播13周年迎來專場晚會「甄嬛愛不停」，「皇后」蔡少芬的港普依然是最能逗笑大家的梗。在採訪間裡，她再秀一波自我介紹：「我是『烏拉拉拉氏』（烏拉那拉氏）宜修」。

皇后一腳讓港星蔡少芬打開內地市場，還憑「臣妾做不到」稱霸表情包界多年，足見她對這個角色塑造之成功。

採訪中談及皇后與蔡少芬本人有何共同點？她說：「我跟她實在太不像了！唯有一點是我們對感情都專一。」如果不演皇后，蔡少芬最想演哪個角色？她毫不猶豫回答：「當然是甄嬛，這個角色經歷了好幾次轉變，對演員來說很值得挑戰。」

「甄嬛傳」播出13年，網友拿著顯微鏡看劇，二創、解讀層出不窮，已然成為一種文化現象。導演鄭曉龍坦言，這部劇得到那麼多年輕觀眾的喜愛，讓他感到意外，也非常高興：「時間證明『甄嬛傳』是一個有生命力、經得起時間考驗的好作品。」

隨著時代改變，網友對劇中人物有了不少新解讀，鄭曉龍說：「剛開播的時候，陶昕然（安陵容扮演者）的車開出去會被人刮，現在開車出去，估計得有粉絲給她擦車。現在觀眾的眼光和原來不一樣了，他們對內容有了更深的理解。」

還有一些新解讀是超出鄭曉龍意料的，「比如皇上，過去都覺得皇上不好，但現在很多人看得到皇上的無奈，他因為地位而不能專愛一個人。現在的年輕人能從人性的角度看到角色的複雜性，特別難得」。

蔡少芬當年在「甄嬛傳」中飾演皇后，她的港普依然是最能逗笑大家的梗。(取材自羊城晚...
蔡少芬當年在「甄嬛傳」中飾演皇后，她的港普依然是最能逗笑大家的梗。(取材自羊城晚報)

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