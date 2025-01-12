90花大對決… 楊紫「國色芳華」贏白鹿「白月梵星」

楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

大陸女星楊紫二搭人氣男星李現的古裝新劇「國色芳華」，和另一位人氣女星白鹿 主演的「白月梵星」同日開播，「國色芳華」開播3天播放量破億，收視率穩居衛視收視榜首；「白月梵星」收視、熱度均不敵「國色芳華」。楊紫、白鹿兩名90後小花對決，答案揭曉。

「國色芳華」講述唐代女子何惟芳擅長培育牡丹，在「貪官」花鳥使蔣長揚協助下擺脫不幸婚姻，攜手共創花坊事業，成就佳話，「國色芳華」以獨特的行商角度，呈現出兩人攜手譜寫大唐傳奇的故事。

這部劇也是楊紫、李現繼「親愛的，熱愛的」二搭CP，開拍之初即受到關注，播出後果然不負眾望，收視登頂，兩人的演技也收到好評。

白鹿、敖瑞鵬主演的「白月梵星」主打凡人少女白爍（白鹿飾）尋仙之路意外結識極域妖王梵樾（敖瑞鵬飾），之後兩人為集齊「愛恨殺貪善」五念，經歷種種考驗，一路攜手鬥邪怪、除惡妖志，由於劇情偏老套，讓不少觀眾「審美疲勞」，成績不如預期。