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觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演

記者趙大智╱綜合報導
楊紫(左)與李現再度攜手主演古裝劇「國色芳華」，家暴與磕頭哭戲是首播兩大亮點。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)
楊紫(左)與李現再度攜手主演古裝劇「國色芳華」，家暴與磕頭哭戲是首播兩大亮點。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

大陸女星楊紫與人氣男星李現再度攜手主演的古裝劇「國色芳華」，首播即登2025火熱陸劇榜，其中，楊紫飾演的女主角何惟芳被丈夫劉暢（魏哲鳴飾）家暴的戲分，與對魏哲鳴的磕頭哭戲成首播兩大亮點。

劇中，楊紫為貼身丫鬟玉露對丈夫劉暢連磕9個頭求情，更在得知丫鬟死訊後哭到虛脫。劉暢冷漠說：「何必為了一個下人？」何惟芳憤怒回應：「她不是下人，是我的妹妹。」楊紫無助到絕望的情緒轉換一氣呵成，網友甚至發現她額頭都磕破皮了，大呼：「楊紫是用生命在演戲。」

特別的是，霸道總裁專業戶魏哲鳴在「國色芳華」大展反轉演技，他飾演的劉暢從一開始對妻子楊紫冷漠、不時言語侮辱，到後期情緒失控的家暴行為，將這個角色詮釋得入木三分。劇中，何惟芳對劉暢控訴：「劉家上下讓我厭惡無比。」而劉暢不願和離，反推女方一把，甚至想要強吻她，女方狂喊救命，他卻還把她強壓在床上，直喊「這強盜我是當定了」，直到女方又被推一把撞到桌角受傷，男方才罷手，這段劇情讓網友看得是恨得牙癢癢。

「國色芳華」剛開播，何惟芳就嫁人，但婚後遭到冷落與鄙視，一次忍不住在廟裡偷偷抱怨婆家，被男主角李現飾演的「天下第一貪官（花鳥使）」蔣長揚意外偷聽到，過不久劉暢婚前初戀李幼貞（張雅欽 飾）以縣主之姿來訪，花鳥使蔣長揚也隨侍在側，親眼見到何惟芳遭遇，助她逃脫婆家的牢籠。

李現為符合角色減重6公斤，網友直喊非常喜歡他在戲裡的風流倜儻，幾個鏡頭就讓網友看得出神。

楊紫主演古裝劇「國色芳華」，家暴與磕頭哭戲是首播兩大亮點。(圖／台灣大哥大MyV...
楊紫主演古裝劇「國色芳華」，家暴與磕頭哭戲是首播兩大亮點。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

家暴 減重

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