謝霆鋒罕曬兒照 長子Lucas被誇「青出於藍」

Lucas被讚身頭比例與爸爸謝霆鋒一樣。（取材自微博)

44歲港星謝霆鋒 罕見在個人社交平台分享了一組和17歲大兒子Lucas一起滑雪的照片。父子倆一起玩耍，確實是給足粉絲驚喜。

近日，謝霆鋒與2子以及母親狄波拉、妹妹謝婷婷等人到日本旅遊共享天倫之樂，6日在微博 上曬出與Lucas滑雪照。謝霆鋒此次掌鏡為愛子Lucas拍攝了兩張角度非常酷的帥照，從照片可以看出Lucas拿著滑雪板擺pose，他身穿淺啡色長褲，單手拎著滑雪板站在雪地中央留影，雖然戴著藍色鏡片護目鏡，全身上下包得非常密實，雖然看不清五官，但可看出Lucas身形高大，身頭比例與爸爸同樣，被誇青出於藍。

除了謝霆鋒為兒子拍照外，Lucas也為爸爸拍了幾張酷帥的照片。留著一頭前衛髮型的謝霆鋒，身穿棕色連帽滑雪服及黑色長褲，單手扶著插在雪中的橙黑色滑雪板，側身看著前方擺出型男，完美演繹了「滿40減20」，完全看不出真實年齡。