我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

謝霆鋒罕曬兒照 長子Lucas被誇「青出於藍」

娛樂新聞組／綜合報導
Lucas被讚身頭比例與爸爸謝霆鋒一樣。（取材自微博)
Lucas被讚身頭比例與爸爸謝霆鋒一樣。（取材自微博)

44歲港星謝霆鋒罕見在個人社交平台分享了一組和17歲大兒子Lucas一起滑雪的照片。父子倆一起玩耍，確實是給足粉絲驚喜。

近日，謝霆鋒與2子以及母親狄波拉、妹妹謝婷婷等人到日本旅遊共享天倫之樂，6日在微博上曬出與Lucas滑雪照。謝霆鋒此次掌鏡為愛子Lucas拍攝了兩張角度非常酷的帥照，從照片可以看出Lucas拿著滑雪板擺pose，他身穿淺啡色長褲，單手拎著滑雪板站在雪地中央留影，雖然戴著藍色鏡片護目鏡，全身上下包得非常密實，雖然看不清五官，但可看出Lucas身形高大，身頭比例與爸爸同樣，被誇青出於藍。

除了謝霆鋒為兒子拍照外，Lucas也為爸爸拍了幾張酷帥的照片。留著一頭前衛髮型的謝霆鋒，身穿棕色連帽滑雪服及黑色長褲，單手扶著插在雪中的橙黑色滑雪板，側身看著前方擺出型男，完美演繹了「滿40減20」，完全看不出真實年齡。

謝霆鋒2006年與張柏芝結婚育有大兒子「Lucas」謝振軒（Lucas）及次子「Quintus」謝振南，但婚姻僅維持5年。去年有傳言「Lucas」被爆戀上46歲滑雪女教練，更指兩人已同居，讓媽媽張柏芝氣到住院。

謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒 張柏芝 微博

上一則

戲說從頭／楊紫新婚夜抓渣夫偷情 李現設局助和離

下一則

馬伊琍爆小18歲新歡 網讚給女人長臉 男方被酸缺母愛

延伸閱讀

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
張柏芝懶甩偷生4胎傳聞 直播創千萬業績：女人要有自信

張柏芝懶甩偷生4胎傳聞 直播創千萬業績：女人要有自信
吳慷仁再出走 曬心靈雞湯曝行蹤…粉絲傻眼：又不在台灣

吳慷仁再出走 曬心靈雞湯曝行蹤…粉絲傻眼：又不在台灣
神隱1年多…張柏芝復出首秀 直播2小時營收就破億

神隱1年多…張柏芝復出首秀 直播2小時營收就破億

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一