才奪「亞洲最帥」…姜濤5連霸「最喜愛歌曲」卻嘆「又要被罵了」
香港藝人姜濤日前才蟬聯「亞洲最帥」男星榜單，近日又以「好得太過分」一曲奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，連續5年獲獎，一舉平了香港歌神張學友及陳奕迅的紀錄。但有網友質疑，2024年的最喜愛歌曲應該是洪嘉豪的「黑玻璃」才是，而他在上台領獎時發表感言，「完全沒想到，唉，又要被人罵了」。
綜合媒體報導，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」由現場觀眾直接投票，最後五強分別是姜濤「好得太過分」、盧瀚霆「Hey Hey OK!」、洪嘉豪「黑玻璃」、林家謙「普渡眾生」及陳卓賢「以孤獨命名」。
最終姜濤的「好得太過分」得到4807票勝出，而姜濤也是連續5年奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，追平張學友及陳奕迅的紀錄。
但網友不太認同這個結果，直指「黑玻璃」這首歌才是「民選冠軍」，吐槽這個獎應該改名「我在現場最喜愛的歌曲」。
2024年度叱咤樂壇流行榜其他獎項，52歲鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。當天身穿紅色西裝外套的鄭秀文拿着獎座笑說：「多謝大家，上一次拿這個獎是2000年，24年前，你們有人還沒出生。」
鄭秀文勉勵台下眾歌手，「我想跟年輕歌手說，香港樂壇先做到薪火相傳！」她特別感謝多年戰友、助手、經理人郭啟華等，但就沒有感謝老公許志安。
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