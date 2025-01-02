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才奪「亞洲最帥」…姜濤5連霸「最喜愛歌曲」卻嘆「又要被罵了」

娛樂新聞組／綜合報導
姜濤拿下「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，連續5年獲獎。(取材自微博)
姜濤拿下「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，連續5年獲獎。(取材自微博)

香港藝人姜濤日前才蟬聯「亞洲最帥」男星榜單，近日又以「好得太過分」一曲奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，連續5年獲獎，一舉平了香港歌神張學友及陳奕迅的紀錄。但有網友質疑，2024年的最喜愛歌曲應該是洪嘉豪的「黑玻璃」才是，而他在上台領獎時發表感言，「完全沒想到，唉，又要被人罵了」。

綜合媒體報導，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」由現場觀眾直接投票，最後五強分別是姜濤「好得太過分」、盧瀚霆「Hey Hey OK!」、洪嘉豪「黑玻璃」、林家謙「普渡眾生」及陳卓賢「以孤獨命名」。

最終姜濤的「好得太過分」得到4807票勝出，而姜濤也是連續5年奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，追平張學友及陳奕迅的紀錄。

但網友不太認同這個結果，直指「黑玻璃」這首歌才是「民選冠軍」，吐槽這個獎應該改名「我在現場最喜愛的歌曲」。

2024年度叱咤樂壇流行榜其他獎項，52歲鄭秀文相隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。當天身穿紅色西裝外套的鄭秀文拿着獎座笑說：「多謝大家，上一次拿這個獎是2000年，24年前，你們有人還沒出生。」

鄭秀文勉勵台下眾歌手，「我想跟年輕歌手說，香港樂壇先做到薪火相傳！」她特別感謝多年戰友、助手、經理人郭啟華等，但就沒有感謝老公許志安。

鄭秀文時隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。(取材自微博)
鄭秀文時隔24年再奪「我最喜歡女歌手金獎」。(取材自微博)

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