趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

當紅女星趙露思承受極大壓力，被爆出罹患憂鬱症。圖／摘自微博

中國當紅女星趙露思 驚傳病倒，去年12月27日其工作室發聲證實她在12月18日因身體不適就醫，目前停工療養中，昨天她的復原狀況曝光，全身僵硬努力學走路，連拿湯匙都很吃力，令人心疼。

跨年 夜則又有自稱她好友的網友爆料，聲稱趙露思曾在2019年4月遭到前經紀公司老闆辱罵、毆打，再度引爆話題。趙露思在沉默多日，終於在元旦發出長文述說遭遇，坦言自己從5年多前就因遭老闆暴力相向而有憂鬱傾向，並控訴對方拿走巨款才肯讓她離開。

趙露思發了千字文，先是對佔用社會資源感到抱歉，她說：「在此之前我沒有因為生病影響過工作和周圍的人，我的職業讓我得到了更多的幫助和支持，真的很感恩也很幸運，所以能夠理解所有的不被理解 。」她解釋自己在2019年的時候出現抑鬱情緒，2021年感覺身上像有蟲子在爬針扎的感覺又伴隨過敏，去醫院開藥打針後症狀並沒有緩解，然後找了心理醫生開始治療緩解情緒緊張，2023年肺炎肺氣腫玫瑰糠疹蕁麻疹盜汗驚醒神經性耳聾，親人去世和患癌的各種消息，但是事件大過於感受導致自己繼續忽視，2024年才開始出現頻繁乾嘔、眩暈、關節 疼、頸椎疼等等明顯軀體化症狀和過敏的加重，當時以為是吃了過敏靶向藥正常副作用導致。

趙露思更表示，「小時候因為都說我是一無是處的花瓶，校外補習的時候在老師宿舍挨了打，我當時認為學習不好挨打是對的不敢說因為『任何事情都要從自己身上找原因』，長大後又挨了打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧我只想逃，習慣了自己的事情自己處理也沒有跟任何人尋求幫助的習慣，再後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了。」沒想到，到最後的最後，她拿走巨額「分手費」才只願意停止一哭二鬧三上吊，行業內外不斷的造謠詆毀無數人「八卦」，每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害 。

此前從來沒有提起過這個病的事情，不想讓生病變成現在所謂的「炒作」不過事已至此就想讓大家更多瞭解，抑鬱是種情緒，但抑鬱症是種疾病也不再是 「想開點說出來」就能夠解決的，真心希望和我一樣“感同身受”的你在這樣的情況下 是否被真正「理解」已經不重要了 而且還會繼續在議論漩渦里不停的自證卻無法自救，瞭解心理疾病、重視心理治療真的很重要。後悔是沒用的情緒，那就當成是給自己 「特殊時間」去推翻此前內心的矛盾狀態 重新建立自我的一次機會 。感恩所有的在乎，因為愛又活了一次，祝大家新年快樂、天天開心。