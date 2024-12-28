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李昀鋭顏值高 粗短拇指卻讓人出戲 2男神也遭點名

娛樂新聞組／綜合報導
李昀銳外型帥氣，人氣正旺。（取材自微博）
李昀銳外型帥氣，人氣正旺。（取材自微博）

大陸男星李昀鋭、孟子義主演爆款古裝偶像劇「九重紫」，先婚後愛，再加上復仇劇情，屢屢攻占網路熱搜排行榜。不過這一切的焦點卻意外轉向了李昀鋭的手指，網友調侃他的短大拇指，毫不客氣地表示：「真是一手難看，臉和手各長各的！」連帶讓丁禹兮、劉學義等其他男星的「醜指甲」也被拿出來討論。

「九重紫」改編自同名小說，講述孟子義飾演的「竇昭」遭夫君出軌，與深陷家變謎團的官宦子弟「宋墨」（李昀銳飾）相遇，女方卻慘死，意外重生後的竇昭擁有原本的記憶，與宋墨重逢後從猜忌到扶持，逐漸成為彼此的知己。

李昀銳的扮相極具魅力，清秀的臉龐和薄薄的腹肌非常吸引觀眾。然而，隨之而來的竟是對他手指的審判。他的大拇指被批評為「又短又大」讓人很出戲，「#李昀銳大拇指」衝上微博熱搜第一。

網友紛紛在線調侃：「若能換個手替就好了！」李昀銳的這一尷尬現象無疑引發了對娛樂圈「手醜」現象的關注。李昀銳甚至在直播中自黑，給粉絲臉頰比心的時候說「這樣避免了我大拇指的露出」。

除了李昀銳之外，劉學義在「春花焰」圈粉無數，但當他的手撫摸女主角吳謹言的臉龐時，有觀眾直言：「這雙手像50、60歲老頭子的！」丁禹兮也因「永夜星河」爆紅，但他的手指則被調侃為「短小的指甲讓人不知所措」

李昀銳的大拇指被嫌又醜又粗。（取材自微博）
李昀銳的大拇指被嫌又醜又粗。（取材自微博）

丁禹兮 微博

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