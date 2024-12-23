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劉嘉玲31年前到上海法院出庭照片流出 網：太可怕了

娛樂新聞組／即時報導
劉嘉玲31年前上法院提告的舊照被翻出。（取材自小紅書）
劉嘉玲31年前上法院提告的舊照被翻出。（取材自小紅書）

12月8日才過59歲生日的港星劉嘉玲，近日忙於與港星黃子華主演一連58場的舞台劇香港式離婚》。日前還有網友分享她31年前現身上海中級人民法院的舊照。當時為了侵犯肖像權案狀告大陸廠商，成為第一位告廠商的藝人，照片曝光後許多網友留言驚嘆，「數十年都沒變」。

綜合媒體報導，一名網友日前在小紅書上分享，自己到大陸法院博物館參觀時，無意間看到劉嘉玲到上海法庭開庭時的舊照。當中可見劉嘉玲模樣相當年輕，身穿深色格紋上衣，一頭大波浪捲髮，坐在原告席上眼神堅定。照片下方也寫著當年審理的案件內容：「1993年2月9日，原上海市中級人民法院公開審理劉嘉玲訴雅麗絲實業公司、上海市第一百貨公司和上海華聯商廈侵犯肖像權案」。

劉嘉玲維持很好好的狀態。（取材自微博）
劉嘉玲維持很好好的狀態。（取材自微博）

據報導，劉嘉玲是1992年發現，在「雅麗絲」化妝品的產品包裝、說明書，甚至是上海南京東路的第一百貨與華聯商廈店外的廣告，都在未經同意下印有她的肖像，讓劉嘉玲直接對該品牌及兩家百貨提告，並求償100萬人民幣。而此案件也成為在大陸，首宗香港人爭取肖像權糾紛案。最後，劉嘉玲撤回對第一百貨與華聯商廈的起訴，獲得10萬元人民幣的賠償，並將賠償金捐給希望工程做公益獻愛。

劉嘉玲提告時才28歲，許多網友看到照片驚嘆「數十年都沒變」、「從以前就這樣有愛心」、「太可怕了，到底怎麼維持這麼好的狀態」、「太驚人了」。

劉嘉玲日前才低調過59歲生日。（取材自微博）
劉嘉玲日前才低調過59歲生日。（取材自微博）

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