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觀影說劇／甄子丹「誤判」墜落 頸部筋骨錯位送醫

記者陳穎／綜合報導
甄子丹(前)在「誤判」中激烈打鬥。(圖／華映娛樂提供)
甄子丹(前)在「誤判」中激烈打鬥。(圖／華映娛樂提供)

黃金拍檔黃百鳴與甄子丹繼「葉問」系列後再合作，打造獨特的香港法庭動作片「誤判」，甄子丹執導並領銜主演，聯手金獎卡司許冠文、吳鎮宇、張智霖、鄭則士，與香港新生代朱栢康、張天賦共同演出。

故事根據香港2016年真實案例改編，一名年輕人因幫朋友代收快遞包裹捲入販毒而遭誤判的「冤獄」。不同於其他律政片，甄子丹飾演能辯能打，能文能武的「拳」能檢察官霍子豪，曾是毒品調查督察，不滿法庭縱放罪犯，立志轉職去當檢察官伸張正義，除了對抗法庭，也成為犯罪集團的眼中釘，於是設計多場刺激奪命的動作場面。尤其在香港地鐵狹小空間的MMA格鬥設計，不輸「葉問3」升降梯內經典的困獸格鬥。為了這場戲砸錢搭出三節一比一車廂實景，甄子丹說：「不惜工本，要拍出最好的畫面。」

甄子丹為了「誤判」的動作戲「甄家班」是精銳盡出戲，動作設計是日本籍的大內貴仁(真人版「幽遊白書」動作導演）。甄家班的另一成員谷垣健治(「九龍城寨之圍城」動作指導）也來參與，讓多場打鬥痛快淋漓。另一場讓觀眾驚豔的「1個打100個」的天台酒吧圍毆重頭戲，甄子丹更用到空拍機來拍攝，打手不停上陣的場面。

甄子丹也親身拍攝每個高難度的動作場面，有一場從高處墜落的畫面，他從防護軟墊跌出，不慎倒頭落地，頸部發出「咔」一聲，全場都嚇一大跳，深怕他骨頭斷裂，會有生命危險。甄子丹當下也心情一沉，深怕受傷讓劇組停工。他透露幸好劇組有買保險，可以暫時停工讓他入院檢查，「我凌晨4點到急診室，結果發現是筋骨錯位發出的聲響，骨頭並沒有斷裂，甄子丹說：「幸好沒有大傷，但這一摔也加重了我的舊患啊。」

甄子丹在「誤判」有大量精采動作戲。(圖／華映娛樂提供)
甄子丹在「誤判」有大量精采動作戲。(圖／華映娛樂提供)

甄子丹 香港 地鐵

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