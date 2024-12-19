「陳情令」漆培鑫翻車 找小三毆女友 滾床單影片瘋傳

漆培鑫因演出「陳情令」走紅。(取材自微博)

大陸男演員漆培鑫因演出「陳情令」的「金凌」走紅，卻在2019年被爆劈腿，女友懷孕後還逼墮胎 ，人氣瞬間降到冰點；如今又有女製片人出面踢爆他是渣男，指兩人在2020年相戀，之後卻多次發現男方出軌，今年初更抓包漆培鑫和小三開房間，兩人鬧翻後漆培鑫竟找小三人毆打她，讓她情緒崩潰到精神病院治療3年。

大陸「優點娛樂」報導，女製片人張皓炘爆料2020年與漆培鑫談情，但一開始是男方趁著她喝醉發生關係，之後她打算讓漆培鑫出演她製作的劇組男配角，但漆培鑫拒絕當網路劇男二，並提出「1天2萬人民幣」的天價片酬，兩人開房間的影片也流出。

關係破裂的導火線出現在2021年1月，張皓炘撞見漆培鑫與一名女子在飯店房間內疑似發生親密行為。當張皓炘上門敲門時，漆培鑫拒絕回應，事後辯稱該女子是他的經紀人。

張皓炘進一步揭露，漆培鑫對她施暴，隨後曬出病歷，證實罹患重度憂鬱症 ，長期住院接受治療。她透露，自2021年起多次住進精神病院，時常有輕生念頭，生活宛如煎熬。

截至目前，漆培鑫及其經紀公司尚未對事件作出回應。