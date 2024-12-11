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缺席陳妍希父喪禮 陳曉被拍深夜喝到爛醉

娛樂新聞組／即時報導
陳妍希(右)和陳曉(左)被爆8年婚姻破裂。(取材自微博)
陳妍希(右)和陳曉(左)被爆8年婚姻破裂。(取材自微博)

台灣藝人陳妍希和大陸男星陳曉近來被傳婚變，不過雙方都沒有做出正面回應，而近日陳妍希的父親過世，她回台奔喪，未見陳曉一起同行，遭網友批評「口碑翻車」、「冷血」。陳曉10日難得更新微博，不過發文內容則是宣傳古裝新戲「大生意人」。有狗仔更曝光陳曉深夜喝爛醉，被女性工作人員攙扶的畫面。

陳妍希日前發文表達思父之情，但陳曉至今未公開為岳父哀悼。近日他現身成都，出席服裝品牌活動，與冬奧單板滑雪冠軍蘇翊鳴、女星馬思純同台。他受訪僅回應平時運動的習慣，這段期間並未公開回應岳父離世一事。事後陳曉在微博更新發文，但內容是宣傳古裝戲「大生意人」將在央視播出。陳妍希工作室則PO文宣傳她的新戲「藏海傳」。

陳曉聚餐醉酒畫面全被拍。（取材自微博）
陳曉聚餐醉酒畫面全被拍。（取材自微博）

八卦博主「推理君江小宴」拍到陳曉與朋友聚餐到深夜，離開時腳步不穩，由一位女性工作人員扶著，看起來像是喝醉的樣子，他轉身要跟朋友說話，可是搖搖晃晃的模樣，幾個朋友見狀連忙七手八腳的扶住他。也被外界認為他是在借酒澆愁，顯然婚變的問題讓他很受傷。不過由於大陸現在正是冬天，網友發現陳曉穿的是短袖，其他人則有穿著外套，因此質疑影片拍攝時間。

儘管陳妍希、陳曉面對婚變傳聞都保持沉默，不過微博討論度超夯，「陳曉沒去參加陳妍希父親葬禮」、「陳曉未回應岳父去世一事」、「陳妍希 陳曉」連續上熱搜，可見網友對他們婚姻現況充滿好奇。

陳曉現身成都，出席服裝品牌活動。(取材自微博)
陳曉現身成都，出席服裝品牌活動。(取材自微博)

陳妍希頻被爆和陳曉的8年婚姻破裂，陳妍希40歲生日後再無放閃陳曉的跡象，有「中國第一狗仔」稱號的「卓偉」爆料，陳曉長駐橫店，躲避母子兩人已1年多，並且封鎖陳妍希，爆料更指陳妍希到橫店找過陳曉，陳曉也避而不見，甚至傳出兩人離婚協議已進入最後階段，預計明年過年後就會宣布離婚。

陳曉 陳妍希 微博

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