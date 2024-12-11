我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024米其林指南揭榜 華埠2餐廳分入選「一星」、「必比登」

無證客人數續減 達17個月最低 紐約再關25個遊民所

曾因「鹿鼎記」挨轟… 楊紫老搭檔新片翻車 首日票房才4972元

娛樂新聞組／即時報導
張一山主演的電影「椰林深處」，票房慘遭滑鐵盧。(取材自微博)
張一山主演的電影「椰林深處」，票房慘遭滑鐵盧。(取材自微博)

童星出身的大陸男星張一山沉寂了一段時間，近日推出一部新電影「椰林深處」，但片子上映首日，票房只拿到4972元，讓不少人跌破眼鏡，有觀眾直指，電影整體品質實在太差了。

「椰林深處」由江平、牛犇和傅紹杰共同執導，張一山、于慧、祝希娟、鞏漢林等主演，劇情講述迷戀舞蹈的海邊姑娘椰妹，因當時尚未脫貧，早早嫁人，不料丈夫離世，她含辛茹苦將天生弱智的長女和抱養的小鳳拉扯大。小鳳考上大學後卻在戀愛中迷茫，痛定思痛後成為女企業家，最後她和媽媽一起將第三代培養成芭蕾舞者的故事。

令人訝異的是，電影上映首日票房才4972元，連5000元都不到，如果除去電影院分成和稅金，片方連2000元都分不到。

有觀眾表示，該片整體質量很差，首先是服裝、道具就有問題，時代背景明明是21世紀，可布景、街道建設、服裝等都像是20世紀老物件。劇情上，整部片子刻意煽情，讓觀眾產生不了共鳴。

有網友指出，張一山和楊紫一樣，都是透過「家有兒女」打開知名度，但近幾年兩人差距愈來愈大，楊紫成了當紅小花，張一山卻接連仆街，尤其是2020年的「鹿鼎記」，他飾演主角韋小寶，卻被吐槽演出了「猴」的感覺，一度引發熱議。

電影院

上一則

肖戰「藏海傳」預告來了… 流量飆破800萬 卻被網友嫌棄「這一點」

延伸閱讀

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇
收腰款囚服？趙露思「珠簾」造型挨批 服裝師親上火線

收腰款囚服？趙露思「珠簾」造型挨批 服裝師親上火線
楊紫遭實名爆料「靠陪睡上位」 網友炸鍋 律師秒發聲喊告

楊紫遭實名爆料「靠陪睡上位」 網友炸鍋 律師秒發聲喊告
楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

楊紫被實名爆料「陪睡」上位 … 網友炸鍋 律師秒發聲「提告」

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
神隱將近一年的張柏芝，突然曬出最新照片。(取材自微博)

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

2024-12-08 20:36

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？