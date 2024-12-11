曾因「鹿鼎記」挨轟… 楊紫老搭檔新片翻車 首日票房才4972元

張一山主演的電影「椰林深處」，票房慘遭滑鐵盧。(取材自微博)

童星出身的大陸男星張一山沉寂了一段時間，近日推出一部新電影「椰林深處」，但片子上映首日，票房只拿到4972元，讓不少人跌破眼鏡，有觀眾直指，電影整體品質實在太差了。

「椰林深處」由江平、牛犇和傅紹杰共同執導，張一山、于慧、祝希娟、鞏漢林等主演，劇情講述迷戀舞蹈的海邊姑娘椰妹，因當時尚未脫貧，早早嫁人，不料丈夫離世，她含辛茹苦將天生弱智的長女和抱養的小鳳拉扯大。小鳳考上大學後卻在戀愛中迷茫，痛定思痛後成為女企業家，最後她和媽媽一起將第三代培養成芭蕾舞者的故事。

令人訝異的是，電影上映首日票房才4972元，連5000元都不到，如果除去電影院 分成和稅金，片方連2000元都分不到。

有觀眾表示，該片整體質量很差，首先是服裝、道具就有問題，時代背景明明是21世紀，可布景、街道建設、服裝等都像是20世紀老物件。劇情上，整部片子刻意煽情，讓觀眾產生不了共鳴。

有網友指出，張一山和楊紫一樣，都是透過「家有兒女」打開知名度，但近幾年兩人差距愈來愈大，楊紫成了當紅小花，張一山卻接連仆街，尤其是2020年的「鹿鼎記」，他飾演主角韋小寶，卻被吐槽演出了「猴」的感覺，一度引發熱議。