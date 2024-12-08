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兒子弒母又殺妹… 「心碎爸爸」劉青雲從影來最揪心演出

記者陳建嘉／綜合報導
劉青雲主演真實事件改編的電影「爸爸」，獲媒體盛讚是「從影最佳演出」。（圖／甲上娛樂提供）
劉青雲主演真實事件改編的電影「爸爸」，獲媒體盛讚是「從影最佳演出」。（圖／甲上娛樂提供）

香港電影近日強勢回歸，票房屢獲佳績，「破·地獄」香港上映不到一個月票房已突破1億2200萬港幣（約1500萬美元），穩拿2024年最賣座港片冠軍，而由金馬影帝劉青雲主演、「踏血尋梅」翁子光最新編導力作「爸爸」也來勢洶洶，本月5日在香港上映，票房不錯，後勢看漲。導演翁子光感性表示：「『爸爸』記載了我對『無常』的敬畏，還有對『時間』的敬畏，這是一個爸爸的一趟時光之旅。」

劉青雲曾以「奪命金」摘下台灣金馬影帝並榮獲三屆香港電影金像獎影帝，為了最新電影「爸爸」獻出「從影以來最揪心演出」，心碎演繹案件倖存者父親的無盡傷痛，深層內化演技令人折服。

「爸爸」是導演翁子光繼「踏血尋梅」後沉澱10年最新編導力作，改編自震驚香港社會真實事件「荃灣享和街弒母殺妹案」，在取得當事人簡先生（案件中的父親）支持和協助下，由金獎幕後團隊聯手傾力打造終於完成。

電影強勢入圍2024東京國際影展「主競賽單元」，成為角逐「櫻花大獎」唯一港片，並榮獲第21屆香港亞洲電影節閉幕片，劉青雲獲媒體盛讚是「從影最佳演出」。只是有酸民只看了預告，就批評「劇情毫無新意，沉悶，不用入場看都知是垃圾，不推薦」，導演翁子光在臉書正面回應：「不想作太多無謂揣測，也不明白為什麼會有些人帶著偏見、憤怒的情緒，連電影也沒看就想置人於死地。」

「爸爸」劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，妻子金燕（谷祖琳飾）準備早餐的廚房，兒子厚明（蘇文濤飾）玩網路遊戲的電腦桌，女兒厚恩（熊諾頤飾）收養的三色貓「三花」，還有一家人共進晚餐的快樂谷茶餐廳，彷彿那一夜從未將一切吞噬。血緣的摰親「兒子」奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感，縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」，這段父子關係，會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？

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