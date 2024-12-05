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「新還珠」讓趙麗穎嶄頭角 為李晟牽姻緣…「瓊女郎」紛悼瓊瑤

娛樂新聞組／綜合報導
當年趙麗穎版的晴兒受到不少觀眾喜愛。（取材自微博）
當年趙麗穎版的晴兒受到不少觀眾喜愛。（取材自微博）

86歲作家瓊瑤在住家被發現死亡，留有遺書「翩然離去」，消息震驚外界。而被瓊瑤作品捧紅的眾多「瓊女郎」紛紛發文悼念，包括在「新還珠格格」飾演「晴兒」而走紅的「陸劇女王」趙麗穎，及飾演「小燕子」而結緣嫁給「爾康」的李晟，李晟更感性寫下「是妳把我從泥濘裡拉出。」

趙麗穎早年苦熬多年，直到在瓊瑤「新還珠格格」中飾演「晴兒」嶄露頭角，今年更是拿下多項大獎。趙麗穎在微博發文悼念瓊瑤，感性寫下：「我們在雪花飄落的季節道別，在您字字句句的著作中重逢。願您身處其中，永遠『翩然」』。」

趙麗穎過去曾在「金星秀」透露自己一開始試鏡的角色是「小燕子」，但當時經驗不足，背不熟台詞而落選，之後也去試鏡「紫薇」，但卻因為哭不出來被刷掉，最後導演讓她演了「晴兒」，因而打開星途。

李晟是在「新還珠格格」中飾演「小燕子」，還和劇中飾演「爾康」的李佳航結緣，兩人在2014年結婚。4日李晟在微博發文，悲慟表示：「仍然無法相信，來不及告別，是妳把我從泥濘裡拉出來，給了我愛的震撼，現在又給了我死亡的教育，可是我再也無法告訴妳，妳給了我什麼。」

李晟悼瓊瑤，感性寫下「是妳把我從泥濘裡拉出」。（圖／華視提供）
李晟悼瓊瑤，感性寫下「是妳把我從泥濘裡拉出」。（圖／華視提供）

瓊瑤 趙麗穎 微博

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