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女友爭議、新作翻車…黃曉明衰運連連？高人點破這關鍵

記者李姿瑩／即時報導
黃曉明高調認愛小15歲網紅葉珂，不過女方卻頻頻因為整形、炫富、失言等爭議惹出風波，連帶影響了黃曉明的形象。(取材自微博)
黃曉明高調認愛小15歲網紅葉珂，不過女方卻頻頻因為整形、炫富、失言等爭議惹出風波，連帶影響了黃曉明的形象。(取材自微博)

黃曉明高調認愛小15歲網紅葉珂，不過女方卻頻頻因為整形、炫富、失言等爭議惹出風波，連帶影響了黃曉明的形象，甚至讓他的新作品掃到颱風尾，票房慘淡。國際靈學老師一玄法師在許聖梅主持的網路節目「危機女王」表示，按節氣即將進入乙巳蛇年，1977年生的黃曉明，虛歲49，等於逢9又碰上本命年將至，流年不利，的確很鞎難。

因為女友葉珂的風波，黃曉明日前出席電影宣傳活動時，深深鞠躬向大眾道歉，並承諾未來會處理好自己的私事，但還是無法挽回大眾對葉珂的負面評價，甚至影響到他新片的票房，上映9天後灰頭土臉地下檔。黃曉明新片「戴假髮的人」號稱投資上億人民幣，他甚至還減重15公斤，且剃半禿頭演出，讓一向有偶包的黃曉明可說是為電影做了相當大的犧牲，但是上映當天票房僅200萬人民幣，一周後也才400萬人民幣，票房堪稱「血仆」，更有觀眾稱不想把電影票貢獻給葉珂買包。

屋漏偏逢連夜雨，黃曉明在社群平台上發文寫下307個字，透露最愛他和他最愛的姥姥走了，享耆壽95歲。黃曉明不捨喊「我好難過」。

國際靈學大師同時也是開運專家一玄法師在許聖梅主持的網路節目「危機女王」中提到黃曉明一連串的風波其實與流年不利有關，1977年生的黃曉明，虛歲49，等於逢9又碰上本命年將至，流年不利，的確很鞎難。

許聖梅問及葉珂特別愛炫富，是不是也影響了她自己的運勢？一玄法師認為，「人世間禍福相隨，風水輪流轉，不論有錢沒錢最好要低調，一旦到處炫富買了多少房子、又炫耀名車，不僅別人會眼紅，財神也不會再庇佑你，因為你自己把財氣散掉了。」

黃曉明 投資 減重

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