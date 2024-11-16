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雷佳音金雞獎稱帝 李庚希成首個00後影后 陳凱歌獲最佳導演獎

中新社／廈門17日電
11月16日，雷佳音在台上領獎。雷佳音獲最佳男主角獎。（新華社）
11月16日，雷佳音在台上領獎。雷佳音獲最佳男主角獎。（新華社）

第37屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨2024年中國金雞百花電影節閉幕式16日晚在福建廈門舉行，各大獎項揭曉。 雷佳音和李庚希憑藉在「第二十條」和「我們一起搖太陽」中的出色表演，分獲最佳男女主角獎。

最佳故事片頒給張藝謀導演的「第二十條」，最佳導演由執導愛國片「志願軍：雄兵出擊」的大導陳凱歌奪下。最佳男女配角由「三大隊」中馬振坤扮演者王驍和「乘船而去」中蘇念真扮演者劉丹獲得。

雷佳音在發表獲獎感言時，回憶起他16歲時的一段往事：在他16歲、初中畢業不知道何去何從的時候，曾在「高山下的花環」中扮演梁三喜、榮膺第5屆中國電影金雞獎最佳男主角的呂曉禾對他說，孩子你挺好玩，要不要跟我學表演。「這從此改變了我的人生。我在16歲就知道金雞獎，它一直在我心中。」他說，這榮譽是每一個演員的夢想。 

李庚希成為首個獲得金雞獎最佳女主角的00後女演員。評委會評價她在影片中與角色融為一體，‌‌以純粹有力、細膩真摯的表演，鮮活生動地刻畫出片中人物的痛苦與堅韌、抗爭與希冀，‌‌在微妙表情動作中傳遞情感變化，在淚水滑落間深挖角色內心，‌‌展現出一名青年演員在表演上的敏銳與成熟。 

韓延、李弗憑藉「我們一起搖太陽」獲最佳編劇，最佳導演處女作授予張裕笛的「倒倉」，「又是充滿希望的一天」獲最佳中小成本故事片，「守龍者」獲最佳美術片，「里斯本丸沉沒」獲最佳紀錄/科教片，「屋頂足球」獲最佳兒童片，「安國夫人」獲最佳戲曲片，「奧本海默」獲最佳外語片獎。 

金雞獎評委會對「志願軍：雄兵出擊」評語為：宏闊視野與細膩表達並重，全景呈現抗美援朝戰爭，具有深刻的歷史意義和當代價值，是陳凱歌導演在戰爭史詩主旋律影片創作上的重大突破，也顯示多年來在導演藝術創作上‌‌矢志不渝的美學追求。 

徐光耀和謝飛獲中國文聯終身成就獎（電影）。

11月16日，《第二十條》導演張藝謀在台上領獎致辭。（新華社）
11月16日，《第二十條》導演張藝謀在台上領獎致辭。（新華社）
11月16日，李庚希獲最佳女主角獎。（新華社）
11月16日，李庚希獲最佳女主角獎。（新華社）

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