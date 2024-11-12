觀影說劇／詮釋底層人翻身 黃曉明減重13公斤

黃曉明在「戴假髮的人」中有顛覆性演出。(取材自微博)

由董越編劇並執導，黃曉明 與王影璐主演的電影「戴假髮的人」近日發布了「人生爛牌」正片片段。黃曉明為了演出底層生活人士的困境，特意減重 26斤(13公斤)，他在與導演反覆研討劇本後，以細膩的演技呈現從司機到律師等不同身分的轉變過程。

新京報報導，黃曉明飾演的主角孟中是一位出身普通工人家庭的年輕人，為了改變命運，他將法考視為翻身的唯一途徑。然而，接連的考試失敗令他愈加絕望。

這次發布的「人生爛牌」正片片段，則從孟中在房間中回覆父親，告知其法考再度失敗的畫面開始，觀眾跟隨著孟中的視角進入浴室，沉浸式感受到他的絕望與痛苦。而在孟中傷害自己的舉動被發現後，父親的第一反應並非勸阻，而是以極其暴力的手段教訓他「不是男人，是個窩囊廢」。

整個片段，孟中在麻木、痛苦、憤怒等多種情緒中來回轉變，在父親一下又一下的抽打過程中走向崩毀，在結尾處以崩潰大哭的形式將內心的情感爆發。

在「出身」這個「原生自帶」的枷鎖桎梏下，以及父親「望子成龍」的「高壓」期盼中，孟中養成了極端壓抑的性格。在塑造這個多面向複雜的角色過程中，黃曉明不僅減重26斤，完成了角色造型上的極大突破；而且也在和導演不斷探討，反覆分析研讀劇本後，真實觸達孟中在善惡正邪之間反覆拉扯的內心，最終以精湛的演技完美詮釋孟中從司機、工人到律師的身份轉變，為觀眾呈現出鮮活而真實的孟中。

導演董越也直言，影片其實是在以一種委婉又勇敢的方式，去觸碰世界最真實殘酷的一面，講述平凡人的出身困境。