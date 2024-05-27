霍建華沒社群帳號 被列表態名單第1位

霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

台灣男星霍建華長期在大陸拍戲，自拍完清宮劇「如懿傳」、電影「大約在冬季」後，加上疫情 期間，他長達四年未到大陸拍戲，直到去年初復出主演電視劇「玫瑰的故事」。近日大陸官媒發布反台獨聲明，許多台灣藝人紛紛表態轉發，另外再點名94位未表態的台灣藝人，網友發現，儘管霍建華沒有微博 等社群，仍列為表態名單第一位。

霍建華當年以古裝劇「花千骨」走紅，演藝事業達到巔峰，之後與三金影后周迅 主演「如懿傳」，順利站上大陸頂流男神之列，但正當走紅之際，2018年霍建華工作室無預警宣布：「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流（就是用影視作品），所以從今天起關閉華傑工作室Facebook／微博；謝謝一路以來所有支持我的影迷朋友。」對於關閉社群原因，霍建華並未說明。

如今霍建華被列未表態的台灣藝人，還遭小粉紅出征「霍建華，那他的劇別播了」、「封殺」，但也有人為他說話：「霍建華沒有微博」、「他任何社交軟體都沒有。你見過他發過任何東西嗎？一定要逼啞巴說話嗎？」