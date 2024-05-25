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金晨搶好友「慶餘年」角色？ 韓玖諾坦承受打擊

娛樂新聞組／綜合報導
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

張若昀、李沁主演的權謀古裝劇「慶餘年」暴紅，歷經五年後，「慶餘年」第二季日前播出，收視依舊一鳴驚人，但舊角色換人演的風波卻遲遲不平息，其中以金晨飾演的「葉靈兒」最受爭議，還有網友質疑，金晨疑似搶了「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的角色。

金晨飾演的葉靈兒，一出場就遭到網友吐槽，「全臉充滿科技感」、「演技生硬」，尤其她身材過瘦，絲毫沒有武將的感覺，精明的模樣也完全不符合葉靈兒憨憨的人設，「完全是毀劇咖」。

不少網友無法理解劇方換角的原因，還有人跑到「葉靈兒」原扮演者韓玖諾的評論區，詢問她為何沒有繼續出演？面對網友疑問，韓玖諾也發聲回應，但言語之間滿是無奈。

韓玖諾表示，網友的評論自己都看到了，非常感謝大家的安慰和鼓勵，同時力挺「慶餘年」，還說「咱們不要因為這件事就去說任何一個人不好，其實每個人都是很好的，真的，每個人都是希望這個作品能更好的」。

而對於被換角一事，韓玖諾直言確實受到打擊，「我當然也失落過，也自責過，覺得是不是自己表現的不夠好，不夠成熟出色，但是現在我想明白了我就是我呀，我很好呀，我喜歡現在的自己」。

據悉，從「慶餘年2」開播之前，有關金晨搶角的傳聞一直沒有停歇過，甚至幾度將金晨吐槽上了熱搜。

此外，有網友發現，金晨和韓玖諾曾合作過「萌妃駕到」，金晨是女主角，韓玖諾是女配角，兩人還因此變成朋友。

韓玖諾是「葉靈兒」最早的扮演者。(取材自微博)
韓玖諾是「葉靈兒」最早的扮演者。(取材自微博)

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