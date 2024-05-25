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那英扛「歌手」大旗抗洋 全網熱捧評價由黑轉紅

娛樂新聞組／綜合報導
那英參加「歌手2024」，讓她用不到一年時間，從群嘲變熱捧。(取材自微博)
那英參加「歌手2024」，讓她用不到一年時間，從群嘲變熱捧。(取材自微博)

中國歌唱競演節目「歌手2024」自開播後熱度爆表，不斷在各社交平台掀起話題，因採直播方式競賽，除了考驗事前準備工夫，臨場反應和抗壓性也很重要。這次「歌手2024」，過關斬將的那英人氣節節高升，讓她用不到一年時間，從群嘲變熱捧，已有網友打趣的預測，「歌手2024」的「劇本」最後可能上演「那英滅洋」拿下冠軍。

綜合媒體報導，「歌手2024」暴紅，湖南衛視確實擅於製造話題，因為全程直播、邀不到歌手參賽引發討論。首場直播後，據湖南衛視官微11日提供的數據，「歌手2024」斬獲多個第一，共獲全網熱搜1352個、微博主榜熱搜142個，34個話題詞登上微博主榜TOP1，全網傳播量超73億。

但最大贏家莫過於那英。原本人人敬而遠之的那英，只用不到一年的時間，又成了網友口中那個親切的「英子」，那英的走紅程度，連錄製「萌探2024」時不慎摔倒，都能「摔」上熱搜。

回顧去年一連串發生在那英身上的事情。知名歌手刀郎沉寂10年後攜新專輯「山歌寥哉」回歸，新歌「羅剎海市」被指「復仇」那英，歌曲暗諷那英「那又鳥不知道他是一隻雞」。李玟生前傳出遭綜藝節目「中國好聲音」霸凌，當時網友紛紛質疑，為何節目的其他導師都不願站出來說話，輿論也漸漸燒到多次擔任導師的那英，她和姊姊那辛一度遭控「最黑兩姊妹，不簽約就別想晉級」。 負面消息爆出後，那英陸續傳出被封殺、帶著4.5億資產移居英國等諸多消息，不過她都沒有回應，神隱了近八個月。

去年底，那英傳出將參加「歌手2024」，當時引起不少網友反彈，紛紛喊話「為什麼還有那英」、「那英又出來了」、「能不能別來啊」、「那英別來亂」。

自「歌手2024」採取直播不修音的方式播出，讓許多歌手的真實唱功全都曝光。第二集競演，那英一身黑色戰袍，一首路「掙脫」唱嗨了全場，讓廣大網友覺得，久在歌手盡被被外國歌手碾壓之際，留那英獨自苦撐，全網掀起一場關於英子的玩梗大賽。

「中國好聲音」黑幕重重，那英去年慘遭網友砲轟，因而神隱8個月。(取材自微博)
「中國好聲音」黑幕重重，那英去年慘遭網友砲轟，因而神隱8個月。(取材自微博)

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