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黃志瑋現身《狐妖小紅娘月紅篇》 隔15年同台楊冪

記者楊起鳳／即時報導
黃志瑋相隔多年再度演出。(iQIYI國際站提供)
黃志瑋相隔多年再度演出。(iQIYI國際站提供)

改編自超人氣動漫的奇幻古裝「狐妖小紅娘月紅篇」在愛奇藝國際版盛大開播後，在一日內衝上平台排行榜TOP3。43歲的黃志瑋近年工作重心在中國，去年回台曾被拍到現身SOGO錢櫃KTV外，與個子嬌小的女子親密擁抱攬牢牢。如今他新戲也曝光。

黃志瑋在「狐妖小紅娘月紅篇」中飾演反派金人鳳，戲外他在社群上對楊冪開玩笑說「老朋友了，切磋一下」，原來兩人在2009年「仙劍奇俠傳3」中就曾以雪見和魔尊重樓的身分交過手，相隔15年「狐妖小紅娘月紅篇」中又再次碰上，引來網友關注表示「讓我們來看看戰力成長多少？」「是不是太低估紅紅了？還以為是雪見」「你贏得了雪見卻贏不了紅紅啦？」時空和角色交錯下讓演員和觀眾都備感親切。

另外龔俊在劇中上空練功打秀「冰塊盒腹肌」引起熱烈討論，「龔俊肌肉」更登上熱搜，龔俊也曾在受訪時提到「我身材可以啊！專門拍了一場練功的戲，可以期待一下。」沒想到開播即巔峰，讓觀眾大飽眼福。

龔俊的肌肉成為觀眾的焦點，「是如何做到塊塊分明？」「這樣的身材有在漫畫裡見過」「穿衣顯瘦、脫衣有肉」。不僅外表備受熱議，龔俊在此部戲中靈動、活潑的演技也大受讚譽，那份自然的少年感讓「東方月初」一角被觀眾喜愛，觀眾紛紛表示「如果賣萌可以換錢，那月初已是塗山首富」一波花式誇讚讓龔俊相當害羞。

而龔俊與妖仙姐姐楊冪在網上的互動也讓眾人圍觀吃瓜，龔俊曝光劇中一段被狐妖纏身圍毆畫面，向楊冪撒嬌表示「姐姐快來看看！他們欺負我。」楊冪與劇中冷酷的女霸總塗山紅紅一樣態度回覆「嗯，怎麼了？」龔俊再度使出賣萌絕招回應「妖仙姐姐你要替我做主啊！」引來120多萬人圍觀。「狐妖小紅娘月紅篇」愛奇藝VIP會員每日18:00在愛奇藝國際版獨家更新2集。

龔俊的肌肉成為觀眾的焦點。(龔俊工作室微博提供)
龔俊的肌肉成為觀眾的焦點。(龔俊工作室微博提供)

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