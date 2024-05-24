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中國「神仙姐姐」出席時裝秀 性感裙裝下疑似真空

娛樂新聞組╱即時報導
劉亦菲出席LV在巴塞隆納舉行的時裝秀，網友發現她裙裝下疑沒穿內衣。(取材自微博)
劉亦菲出席LV在巴塞隆納舉行的時裝秀，網友發現她裙裝下疑沒穿內衣。(取材自微博)

有「神仙姐姐」之稱的中國女星劉亦菲，近年以「去有風的地方」再創演藝事業高峰。近日她出席LV在巴塞隆納舉行的2025早春系列時裝秀，挾帶超高人氣把現場擠得水洩不通，但有眼尖網友發現，劉亦菲裙裝下疑沒穿內衣而「激凸」，讓網友再次暴動。

劉亦菲的裙裝不算貼身，但纖薄的布料卻疑似展露出「神仙姐姐」的身材。(取材自微博)
劉亦菲的裙裝不算貼身，但纖薄的布料卻疑似展露出「神仙姐姐」的身材。(取材自微博)

劉亦菲近日出席法國奢侈品品牌LV在巴塞羅那舉行的2025早春系列時裝秀，與「不老玉女」珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）、「好萊塢奇幻少女」瑟夏羅南（Saoirse Ronan ）、西班牙女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）及「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）等同場現身。劉亦菲身穿一襲LV 2024早秋系列綠色印花裙，配上大背頭造型，盡顯她的優雅與灑脫。

不過照片曝光後，卻有眼尖網友發現，劉亦菲的繡花裙裝，布料暗透肉色底料，疑似真空雖然剪裁未算貼身，但纖薄的布料卻疑似展露出神仙姐姐的「身材」。

劉亦菲裙裝雖然剪裁未算貼身，但布料內暗透肉色，細看之下裡頭竟疑沒穿內衣「激凸真空」，罕見以較性感的形象現身，展露出「神仙姐姐」的火辣身材，細看之下竟然還「激凸」。

劉亦菲出席LV在巴塞隆那舉行的時裝秀。(取材自微博)
劉亦菲出席LV在巴塞隆那舉行的時裝秀。(取材自微博)

劉亦菲4月趁著工作空檔到香港遊玩，一身休閒、帶著墨鏡現身在海洋公園遊玩，意外被網友拍下她邊咬手指、撕嘴皮，邊看海洋生物的照片，沒想到照片被上傳到網路後，網友紛紛調侃「仙女社死」。

劉亦菲 玉女 哈瑪斯

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