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世說新聞╱直擊洛市最大爛尾樓 驚現神秘華人買家？

國殤日長周末預計4380萬人出遊 建議避開這些最塞車時段

傳勝利在香港開夜店 向佐嗆「滾回去」

記者陳建嘉／即時報導
勝利傳出將在香港開夜店。（路透資料照片）
勝利傳出將在香港開夜店。（路透資料照片）

勝利涉及性犯罪等罪被判入獄，刑滿出獄後他依舊享受人生，近期因BBC上線揭秘2019年「Burning Sun事件」更多內幕的影片，包括勝利在內當年犯罪的偶像再引起討論，最近又傳出他疑似要在香港定居，打算在尖東重操舊業開夜店，亦傳出他在香港置產豪宅，然則，香港大亨向華強之子向佐非常憤怒，還怒轟「滾回你的國家」，更有網友發現，向佐妻子郭碧婷曾與勝利親吻，引發熱議。

向佐昨（23）日晚間在微博上發文，「有傳說你來中國香港定居就算了、你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來中國香港……麻煩你立刻滾開！開夜店，而且在夜店裡帶來非常不良的風氣的話、絕對不可以原諒、再有一個更致命的點、引起港獨的支持、這是忍無可忍！滾！」。

於是有網友好奇，向佐為何如何憤怒，因而發現向佐妻子郭碧婷曾演過電影「宇宙有愛浪漫同遊」，當時與勝利飾演情侶，兩人另有演出「Faded」中文版MV，皆有親吻、擁抱等片段，讓網友相當震驚。先前港媒「大公文匯」報導BBC紀錄片揭露當年內幕時，還提到勝利疑要在香港定居，打算在尖東重操舊業開夜店，亦傳出他在香港置產豪宅，但目前事實真相未明。

向佐、郭碧婷。(摘自向佐微博)
向佐、郭碧婷。(摘自向佐微博)
勝利、郭碧婷曾在電影「宇宙有愛浪漫同遊」接吻。(摘自微博)
勝利、郭碧婷曾在電影「宇宙有愛浪漫同遊」接吻。(摘自微博)
向佐動怒。(摘自微博)
向佐動怒。(摘自微博)

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