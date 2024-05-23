傳勝利在香港開夜店 向佐嗆「滾回去」

勝利傳出將在香港開夜店。（路透資料照片）

勝利涉及性犯罪等罪被判入獄，刑滿出獄後他依舊享受人生，近期因BBC上線揭秘2019年「Burning Sun事件」更多內幕的影片，包括勝利在內當年犯罪的偶像再引起討論，最近又傳出他疑似要在香港 定居，打算在尖東重操舊業開夜店，亦傳出他在香港置產豪宅，然則，香港大亨向華強之子向佐非常憤怒，還怒轟「滾回你的國家」，更有網友發現，向佐妻子郭碧婷曾與勝利親吻，引發熱議。

向佐昨（23）日晚間在微博 上發文，「有傳說你來中國香港定居就算了、你還想把你在你自己國家不良的風氣帶來中國香港……麻煩你立刻滾開！開夜店，而且在夜店裡帶來非常不良的風氣的話、絕對不可以原諒、再有一個更致命的點、引起港獨的支持、這是忍無可忍！滾！」。