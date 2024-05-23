蕾哈娜現身上海 做煎餅、打麻將還直播帶貨 網驚「竟然是真的」

蕾哈娜現身上海與美妝博主拍片。 (取材自微博)

近日深夜微博 熱搜上出現「吃到了蕾哈娜親手攤的煎餅果子」，正當大家以為是假的，殊不知這一切都是真的，蕾哈娜近日現身上海，也親自體驗了做煎餅果子，蕾哈娜還熱情和當地美妝網紅一起拍照打卡，親民模樣讓粉絲讚翻。

隨後更有中國網友發文「Rihanna昨晚在上海：為美妝博主攤煎餅、和美妝博主學中文、給美妝博主比心、和美妝博主合影、和美妝博主跳舞」。原來，蕾哈娜創立的美妝品牌「Fenty Beauty」在今年進軍中國，疑似是為了宣傳活動才到上海和美妝網紅合作拍影片。

影片中蕾哈娜親手嘗試製作煎餅果子，看起來雖然不熟練，但是做出來的成品也算有模有樣，美妝博主也嘗了蕾哈娜製作的煎餅果子，稱讚味道不錯，就是內餡太少。另外也透露蕾哈娜和她團隊人都超級好。

蕾哈娜還在街邊做煎餅果子。 (取材自微博)