我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

蕾哈娜現身上海 做煎餅、打麻將還直播帶貨 網驚「竟然是真的」

娛樂新聞組／綜合報導
蕾哈娜現身上海與美妝博主拍片。 (取材自微博)
蕾哈娜現身上海與美妝博主拍片。 (取材自微博)

近日深夜微博熱搜上出現「吃到了蕾哈娜親手攤的煎餅果子」，正當大家以為是假的，殊不知這一切都是真的，蕾哈娜近日現身上海，也親自體驗了做煎餅果子，蕾哈娜還熱情和當地美妝網紅一起拍照打卡，親民模樣讓粉絲讚翻。

隨後更有中國網友發文「Rihanna昨晚在上海：為美妝博主攤煎餅、和美妝博主學中文、給美妝博主比心、和美妝博主合影、和美妝博主跳舞」。原來，蕾哈娜創立的美妝品牌「Fenty Beauty」在今年進軍中國，疑似是為了宣傳活動才到上海和美妝網紅合作拍影片。

影片中蕾哈娜親手嘗試製作煎餅果子，看起來雖然不熟練，但是做出來的成品也算有模有樣，美妝博主也嘗了蕾哈娜製作的煎餅果子，稱讚味道不錯，就是內餡太少。另外也透露蕾哈娜和她團隊人都超級好。

蕾哈娜還在街邊做煎餅果子。 (取材自微博)
蕾哈娜還在街邊做煎餅果子。 (取材自微博)

蕾哈娜這一趟中國之旅，還玩了麻將，更深入直播帶貨。不過也有不少網友直言：「蕾哈娜也需要直播帶貨？感覺變廉價」、「直播竟然看到蕾哈娜，這是奇蹟嗎」、「唱歌不好賺，還是帶貨直接」，還有網友笑稱「等會兒是不是要去長沙參加格萊美」應是指蕾哈娜可以去參加湖南衛視的音樂綜藝節目「歌手2024」。

蕾哈娜到中國直播帶貨。 (取材自微博)
蕾哈娜到中國直播帶貨。 (取材自微博)

微博

上一則

舒淇合體劉亦菲「美出新高度」 禮服下竟配塑膠鞋

下一則

八卦部落客爆：星野源背叛新垣結衣 愛上女主播

延伸閱讀

南加華聯、上海工商會 共享商機

南加華聯、上海工商會 共享商機
中國解壓玩具「捏捏」爆紅 甲醛超標 賣家咳血關店

中國解壓玩具「捏捏」爆紅 甲醛超標 賣家咳血關店
締結姐妹市45周年 金山、上海市長簽署諒解備忘錄

締結姐妹市45周年 金山、上海市長簽署諒解備忘錄
「繁花」6.3在港翡翠台播映 王家衛：劇裡我在上海看到了香港

「繁花」6.3在港翡翠台播映 王家衛：劇裡我在上海看到了香港

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50
「新龍門客棧之英雄覺醒」由藍心妍飾演客棧老闆娘「金鑲玉」。(取材自微博)

又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇

2024-05-19 22:43

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心