72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

洪金寶在「九龍城寨之圍城」飾演反派大老闆，親自上陣打鬥耍弄長棍。(圖／華映娛樂提供)

香港 動作鉅獻「九龍城寨之圍城」由古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等演出，其中，72歲大哥大 洪金寶更是寶刀未老，一場與古天樂的肉搏戲。但現實生活中，洪金寶近年行動不便，早前被拍到現身深圳內地超市坐輪椅購物，享受半退休 生活。

洪金寶被野生捕獲。（取材自小紅書）

現年72歲的洪金寶被網友拍到獨自坐輪椅出行，輪椅後掛住一紅一白兩個塑膠袋，估計是剛在街市買完飯盒回家。洪金寶坐輪椅左望右望，顯現一個人出街不成問題。網民看完留言笑指：「老頭樂」、「挺可愛的」。

近年行動不便，不時被拍到坐輪椅或撐枴杖出行，健康狀況令人擔心。不過洪金寶懶理外界目光，以行動力證身體健康，早前被拍到現身深圳內地超市坐輪椅購物，享受半退休生活。

洪金寶近年糖尿病纏身，3月時與妻子高麗虹一同出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，一改先前坐輪椅的憔悴模樣，雖拄著拐杖，但看起來狀態非常好，還向現場媒體及賓客揮手致意。

洪金寶有參演近日熱映的「九龍城寨之圍城」，他此次飾演反派大老闆，依然親自上陣打鬥，包括耍弄齊眉長棍，如同演繹少林棍法；近身拳腳同樣招招有風，都教人看得目不轉睛。向來敬業的古天樂跟他對決也是卯足全勁，包括重擊他整條手臂，又緊勒他的脖子；現場一喊卡，古天樂立刻禮貌關心有無出事？洪金寶當然毫髮無傷。