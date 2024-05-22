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林志玲夫爆參戰「披荊斬棘4」 恐與她的舊愛合體

娛樂新聞組╱綜合報導
林志玲（右）與AKIRA婚後幸福。(圖╱志玲姊姊慈善基金會提供)
林志玲（右）與AKIRA婚後幸福。(圖╱志玲姊姊慈善基金會提供)

「披荊斬棘的哥哥」第4集開錄在即，參賽名單近日也在微博瘋傳，32位男星中驚見林志玲的老公、出身自男團「放浪兄弟」的AKIRA（黑澤良平），掀起網友熱烈討論。

「披荊斬棘4」傳出將在23日進行初舞台錄製、28日第一次公演，由於邀請前幾季皆有學長回歸節目，為新參賽者助陣的固定傳統，不少人在猜測，若網路流傳的名單為真，身為「披荊斬棘」的學長言承旭有可能會跟AKIRA同台，成為最大看點。

言承旭臉上出現些許小瑕疵，不過年近半百的狀態還是十分令人驚豔。（取材自小紅書）
言承旭臉上出現些許小瑕疵，不過年近半百的狀態還是十分令人驚豔。（取材自小紅書）

言承旭近日受邀出席活動，一系列未精修「生圖」在網路曝光，與他平常分享在社群平台的帥照有些許落差，掀起網友熱烈討論，有人指「妝太濃變紅唇阿嬤」、「他真的是不太上相，真人真的很帥」。

47歲的言承旭日前身穿全白西裝，頂著一頭微捲日系棕髮，整體造型宛如白馬王子。但有網友在社群平台PO出未經修圖的近照，在自然光下的言承旭，不如棚拍攝影的膚色那般透亮，臉蛋紋路更是明顯不少，讓原PO忍不住感嘆「這才是年近50的言承旭」。

言承旭未經修圖的直出臉蛋在網路曝光之後，馬上吸引粉絲關注，不少網友見到他的模樣雖然與平時發布照片有所落差，但依然是實打實「帥哥一枚」，紛紛留言感嘆：「看著30出頭，很牛了」、「比我爹大兩歲，我看上去比他大兩歲」、「很多人用美言習慣了，不知道自己原相機啥樣了，這個狀態真的很強了」、「50歲，這樣已經很棒了」、「相當好了，髮型有點拖後腿」、「妝太濃，慘變紅唇阿嬤」。

林志玲 微博

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