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慶餘年第二季總播放量破165億 3女星演技全網吐槽

娛樂新聞組／綜合報導
金晨飾演「葉靈兒」卻被罵不如第一季的韓玖諾，過瘦臉型也被酸是刻薄臉。（取材自微博）
金晨飾演「葉靈兒」卻被罵不如第一季的韓玖諾，過瘦臉型也被酸是刻薄臉。（取材自微博）

張若昀、李沁主演的權謀古裝劇「慶餘年」暴紅，歷經五年後，「慶餘年」第二季日前播出，收視依舊氣勢如虹，頻道稱總播放量已突破165億大關。但「慶餘年」第二季「言冰雲」一角由肖戰換成吳幸鍵，褒貶不一，新增的三位女演員演技卻飽受批評。

王楚然是「慶餘年」第二季的美貌擔當之一，演技卻被罵翻。(取材自微博)
王楚然是「慶餘年」第二季的美貌擔當之一，演技卻被罵翻。(取材自微博)

綜合媒體報導，「慶餘年」第二季中演「抱月樓」青樓女子的王楚然古裝扮相典雅，一開場就美到不行，但她一開口就充滿尷尬感，演技被批做作，台詞說不清，跟張若昀對戲時被酸自以為在演偶像劇。演北齊大公主的毛曉彤，表情誇張也被嘲浮誇，而金晨取代第一季的韓玖諾飾演「葉靈兒」，更讓觀眾大失所望，網友認為她演技生硬又頂著一張醫美臉，簡直比劇中機器人「五竹」還有科技感，與角色完全不符。

第一季「葉靈兒」由韓玖諾飾演，雖然名氣比不過金晨，但形象很適合角色，演得活靈活現。「葉靈兒」是武將之女，自幼習武，但金晨無論是臉還是身材都太瘦，絲毫沒有武將的感覺，加上她常被吐槽醫美做太多，尖下巴尖鼻子滿臉科技感，配上她在劇中那雙無神的雙眼，更讓人覺得難以入戲，觀眾幾乎一面倒批評她「從形象到演技，都不如第一季的葉靈兒，完全是毀劇咖。」

毛曉彤在「慶餘年」第二季演活潑的公主，卻因肢體表情誇張被酸。(取材自微博)
毛曉彤在「慶餘年」第二季演活潑的公主，卻因肢體表情誇張被酸。(取材自微博)

毛曉彤以往演技不俗，在「三十而已」、「問心」及古裝劇「雲襄傳」演出都受到認可，不知為何這次詮釋性格古靈精怪、俏皮可愛的北齊大公主，卻意外演得很誇張，不少人略感失望，認為她的演技太做作，希望後續會更自然一些。

另外，「言冰雲」一角由肖戰換成吳幸鍵，褒貶不一，吳不停的抿嘴被酸得體無完膚，不少網友覺得肖戰就算演技被吐槽，至少是「好看的木頭」。

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