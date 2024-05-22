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趙露思傳遞聖火 法國街頭秀美背性感破表

娛樂新聞組／綜合報導
趙露思日前風光擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）
趙露思日前風光擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

25歲的女星趙露思日前擔任巴黎奧運火炬手現身法國，以一口流利英文受訪大獲好評，她還在520當天釋出新單曲「有你的快樂」，並PO出她在法國遊玩美照，身穿露背裝露出無暇美背，性感破表。

巴黎奧運火炬傳遞日前傳到熱爾省，當天兩名中國火炬手莫仁飄與趙露思作為第13、14號火炬手。趙露思表示，「我的奧運記憶起始於2008年，那個時候看比賽、看火炬傳遞就好興奮，每次看到升國旗的瞬間就會熱淚盈眶，今天在傳遞的過程中看到沿途有國旗，還是忍不住。」

趙露思以一襲露背洋裝登上熱搜，性感破表。（取材自微博）
趙露思以一襲露背洋裝登上熱搜，性感破表。（取材自微博）

趙露思法國行僅短短24小時，除了擔任奧運火炬手，她也抓緊時間觀光，吃了當地的可頌，還在路邊餵鴿子。照片中，趙露思上身穿了藍色深V繞頸洋裝，還是露背款式，轉身時，背後春光就會一覽無遺，

趙露思日前風光擔任巴黎奧運火炬手，以一襲露背洋裝登上熱搜，性感破表。（取材自微博...
趙露思日前風光擔任巴黎奧運火炬手，以一襲露背洋裝登上熱搜，性感破表。（取材自微博）

趙露思憑藉「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」暴紅，晉升陸劇女神地位，她與「一念關山」劉宇寧拍完「珠簾玉幕」後，原本要與「與鳳行」林更新搭檔演出新劇「完美說客」，但因故延期，傳將改與陳偉霆二搭演出「許我耀眼」，備受矚目。

由於趙露思長相甜美可愛，成為95後小花之首，她在演出「偷偷藏不住」時，劇中許多造型都成為少女爭相模仿的典範，趙露思演出女主角「桑稚」，全部衣服都是她自己的私服，還幫劇組演員商借拍攝服裝，也意外讓趙露思穿搭成為潮流指標。

巴黎奧運 觀光

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