舒淇合體劉亦菲跑趴「美出新高度」 禮服下穿這雙鞋露出真性情

舒淇、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）

1884年創立於羅馬的義大利 頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水系列作品，各路女神齊聚，劉亦菲 、舒淇也參加，兩人更是玩得不亦樂乎，兩人合體就像兩位公主，畫面美出新高度。

舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。而舒淇的禮服底下，竟然不是搭配高跟鞋，而是塑膠鞋，果然是真性情。

舒淇也在IG分享活動結束後雀躍下班的影片，但女神降臨旁人卻自顧自聊天、看都不看她一眼，原來全都是她身邊的工作人員，讓她無奈說：「這就是自己人視若無睹。」

舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）

劉亦菲則選穿亮綠色禮服，和舒淇拍了很多姊妹合照，舒淇留言：「願你所有美好如約而至」，劉亦菲也立刻回她：「愛妳呦」。

兩人各自展現獨特魅力，大批網友大讚兩人保養有方：「美得各有特色」、「公主們約會的具象化」、「美得真像一幅畫啊，雙倍養眼特别好」、「兩美女貼貼」、「這臉真的是女媧優選」。