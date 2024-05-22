我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭納德抗議紐約州大學傳承入學制度

紐約市長慶亞太裔月 肯定鐵路華工貢獻

舒淇合體劉亦菲跑趴「美出新高度」 禮服下穿這雙鞋露出真性情

娛樂新聞組╱即時報導
舒淇、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）
舒淇、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）

1884年創立於羅馬的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水系列作品，各路女神齊聚，劉亦菲、舒淇也參加，兩人更是玩得不亦樂乎，兩人合體就像兩位公主，畫面美出新高度。

舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）
舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。而舒淇的禮服底下，竟然不是搭配高跟鞋，而是塑膠鞋，果然是真性情。

舒淇也在IG分享活動結束後雀躍下班的影片，但女神降臨旁人卻自顧自聊天、看都不看她一眼，原來全都是她身邊的工作人員，讓她無奈說：「這就是自己人視若無睹。」

舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）
舒淇（右）、劉亦菲羅馬相見歡。（取材自微博）

劉亦菲則選穿亮綠色禮服，和舒淇拍了很多姊妹合照，舒淇留言：「願你所有美好如約而至」，劉亦菲也立刻回她：「愛妳呦」。

兩人各自展現獨特魅力，大批網友大讚兩人保養有方：「美得各有特色」、「公主們約會的具象化」、「美得真像一幅畫啊，雙倍養眼特别好」、「兩美女貼貼」、「這臉真的是女媧優選」。

劉亦菲 義大利

上一則

范冰冰又來了…開通Threads曬復古美照

延伸閱讀

Gap禮服混搭頂級珠寶 安海瑟薇現身羅馬美出新高度

Gap禮服混搭頂級珠寶 安海瑟薇現身羅馬美出新高度
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
許瑋甯「不夠善良」罹乳癌 被柯震東狠甩 舒淇入戲流淚

許瑋甯「不夠善良」罹乳癌 被柯震東狠甩 舒淇入戲流淚
馮德倫「蒙眼猜老婆」突認他手感不錯 舒淇4字回應

馮德倫「蒙眼猜老婆」突認他手感不錯 舒淇4字回應

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50

超人氣

更多 >
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐