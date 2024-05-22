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范冰冰又來了…開通Threads曬復古美照

娛樂新聞組╱即時報導
范冰冰在Threads曬出美照。（取材自Threads）
范冰冰在Threads曬出美照。（取材自Threads）

大陸女星范冰冰又來了，日前她驚喜開通Threads，並曬出美照向粉絲打招呼。

從Threads照片中，范冰冰將長髮梳起，部分瀏海散落在額頭，黑色眼線搭配鮮紅色口紅，凸顯她原就白皙的膚色，整體復古且具藝術感。文案她則以英文寫下：「New to Threads!（新加入Threads）」並配上星星眼的表情符號。

貼文一曝光便吸引數千網友朝聖，紛紛熱烈寫下，「范冰冰必須拍八十歲才能退休」、「姐都下載了可以帶上丞丞嗎」、「恭迎女神」、「可以跟我當好冰友嗎」、「蛤？還以為我起太早眼花看錯」。有趣的是，范冰冰還還心情大好回覆留言，像是有人喊話叫弟弟范丞丞也加入，她回了思考的表情符號，面對網友丟出「呆貓疑惑」哏圖，她也配合回「啊？」令網友笑翻。

范冰冰在Threads曬出美照。（取材自Threads）
范冰冰在Threads曬出美照。（取材自Threads）

范冰冰2018年捲入稅務風波，演藝事業一落千丈，被娛樂圈封殺至今。近年，范冰冰將重心轉往海外發展，近日更是頻頻現身香港，出席大型晚宴、慈善晚會等，有消息指出，范冰冰已正式進駐半山豪宅，定居香港。

港媒報導，范冰冰成功打入香港上流圈，與不少名媛建立關係，其中包括富商劉鑾雄太太甘比（陳凱韻），二人不時相約聚餐，范冰冰更曾PO文，「我的香港閨密，哈哈，女孩子之間總有太多聊不完的話題，吃吃喝喝，無憂無慮，真好！每一次見面都那麼開心，等你來呀！」

范冰冰 香港 Threads

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