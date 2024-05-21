男想替亡妹去看周杰倫遭拒 被要求「本人前往」

天王周杰倫近期在大陸開巡迴演唱會。(取材自微博)

天王周杰倫 近期在大陸舉行「嘉年華」世界演唱會，一票難求。日前傳出有一名男子想代替買票後不幸離世的妹妹去看演唱會，提供相關死亡證明後，售票網站卻要求「需本人到場」，引發大批網友反彈，痛批「太不近人情了」。

綜合媒體報導，一名王先生（化名）的妹妹買了6月1日周杰倫長沙演唱會門票，但妹妹卻在5月意外去世，王先生表示妹妹生前一直希望能去看周杰倫，因此他希望能替妹妹完成心願，因此向售票網站大麥申請更換觀演人。王先生依照對方要求提供妹妹的死亡、銷戶等證明，但最終卻依舊被拒絕，甚至被要求要由「妹妹本人前往」。

大麥客服指，6月1日周杰倫長沙演唱會而言，是要求實名制入場，無法換觀演人。對於是否可以退票，客服回應稱實名制無法退票，大麥作為票務代理平台不參與項目的退票規則制定及退票手續費收取

網友曬出自己的演唱會視角不滿抱怨。（取材自微博）

售票網站回應，二度惹怒網友，紛紛痛批：「要求妹妹本人來？這是什麼無理要求」、「沒有一點人情味...」、「本來就覺得大麥搶票有很多貓膩，現在還來這麼一出？」、「可能合理合法，但是不合情」、「人家不想退票，人家要換人去看，大麥怎麼聽不懂呢？」、「還要收手續費？大麥真是夠了」、「下架大麥網」。

周杰倫如火如荼地舉辦巡迴演唱會，一位名叫「小陳」的網友在看完周杰倫的演唱會後控訴，指自己花1200元人民幣，買了福州站演唱會的票，結果周杰倫完全被舞台柱子擋住不說，甚至完全看不到演唱會大螢幕。

「小陳」發文說，「這周杰倫的票當時也是花費了很多精力，讓朋友幫忙一起來搶，我們也不想還有粉絲再遇到同樣的情況」表示自己花1200元人民幣買看台區最貴的門票，結果竟然幾乎整場看不到周杰倫，連歌詞板跟螢幕都只能勉強看到，讓他忍不住痛批「視角可能都不如700元跟900元門票的座位區」。

對此，福建文旅廳事後也出面針對此爭議做出回應，表示為了打造安全健康的文化市場環境，官方將會對周杰倫的演唱會進行督察。