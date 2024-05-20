Beyond黃家駒墳墓被毀 歌迷氣憤：你可以不喜歡他 但不可以傷害他

已故歌手黃家駒。（取材自微博）

香港 Beyond樂團已故主唱歌手黃家駒的墳墓日前遭2名男子破壞，引發大批歌迷不滿，紛紛予以譴責。

事發於昨天上午，兩名15和23歲男子到黃家駒的墓碑前進行破壞，他們用汽水潑向墓碑，又用鐵鎚砸破遺照等；墓地保安人員隨後報警求助，警方到場拘捕了這兩人。

綜合香港媒體報導，不少黃家駒的歌迷得知此事後，今早紛紛前往冒雨前往墓前悼念，其中包括遠道而來的中國歌迷。

歌迷郝先生向港媒表示，覺得事件很可悲，也令人非常痛心及不可理解。他說，「你可以不喜歡他，也可以不喜歡他的音樂，但不可以傷害他」。

黃家駒胞弟、Beyond成員黃家強也在網路留言，質疑破壞者在傷害別人時能夠得到什麼。

據報導，警方仍在調查這起事件，但外傳破壞者只是為了爭取網路收視、引人注意而犯案。

1980年代至1990年代初，Beyond在黃家駒的帶領下，成為香港著名樂隊，不少歌曲膾炙人口，比如「再見理想」、「光輝歲月」和「海闊天空」等。

1993年6月，Beyond應邀到日本 富士電視台拍攝遊戲節目，期間黃家駒不慎滑倒，後腦著地受創，不治死亡，年僅31歲。

同年7月2日，黃家駒的遺體運回香港，7月4日在北角香港殯儀館設靈，翌日大殮。當靈車駛出殯儀館時，街上有數千名年輕歌迷送別，他們一度衝出馬路包圍靈車，場面頓時混亂。