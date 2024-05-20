賈樟柯「風流一代」闖坎城影展正賽
第77屆坎城影展華人影人持續領風騷，男神彭于晏新片「狗陣」入選「一種注目」單元，他繼前兩天的「男神遛狗秀」後，再以帥氣模樣登場。而唯一進入正式競賽的華人電影「風流一代」，導演賈樟柯巧妙運用舊作「三峽好人」等正片未使用的遺珠畫面，與全新拍攝內容組合成了這部新作，營造出時光流逝、人事已非的滄桑。
「風流一代」內容發生在「三峽好人」情節的多年之後，趙濤扮演的女主角和當時分手的男主角又重逢，呈現時代的變化，有些紀錄片式的畫面，也有情節部分。
但趙濤的「從年輕演到老」，其實是因片中既有她年輕時表演的片段，又有她現在新拍的內容，媒體和評論觀賞後反應冷靜，且舊片遺珠畫面並不一定像預期是因為當年覺得爭議才剪掉，現今看來反而不特別令人震撼。
賈樟柯除了自己的作品外，也大力襄助管虎完成新片「狗陣」。
彭于晏扮演原本會特技飛車、小有名氣的地方紅人，卻失手造成朋友意外死去，坐牢幾年後變得鄉民都對他不諒解。偏巧當地被嫌破落，需在北京舉辦奧運前加速改建，使得流浪狗變成捕狗大隊目標。而和人無法融洽相處的彭于晏，在捕狗時被狗兒打動，收養了其中最頑劣的狗王。
該片背景在中國西北部，全片於甘肅拍攝，編導特別讓彭于晏的角色沉默寡言，講不到30句話，也就不容易聽出西北口音是否道地。拍完該片，彭于晏真的領養了狗王，並帶牠一起去坎城。
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