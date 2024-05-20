賈樟柯「風流一代」闖坎城影展正賽

賈樟柯(右)與趙濤出席「風流一代」坎城首映典禮。(路透)

第77屆坎城影展華人 影人持續領風騷，男神彭于晏新片「狗陣」入選「一種注目」單元，他繼前兩天的「男神遛狗秀」後，再以帥氣模樣登場。而唯一進入正式競賽的華人電影「風流一代」，導演賈樟柯巧妙運用舊作「三峽好人」等正片未使用的遺珠畫面，與全新拍攝內容組合成了這部新作，營造出時光流逝、人事已非的滄桑。

「風流一代」內容發生在「三峽好人」情節的多年之後，趙濤扮演的女主角和當時分手的男主角又重逢，呈現時代的變化，有些紀錄片式的畫面，也有情節部分。

但趙濤的「從年輕演到老」，其實是因片中既有她年輕時表演的片段，又有她現在新拍的內容，媒體和評論觀賞後反應冷靜，且舊片遺珠畫面並不一定像預期是因為當年覺得爭議才剪掉，現今看來反而不特別令人震撼。

賈樟柯除了自己的作品外，也大力襄助管虎完成新片「狗陣」。

彭于晏扮演原本會特技飛車、小有名氣的地方紅人，卻失手造成朋友意外死去，坐牢幾年後變得鄉民都對他不諒解。偏巧當地被嫌破落，需在北京舉辦奧運 前加速改建，使得流浪狗變成捕狗大隊目標。而和人無法融洽相處的彭于晏，在捕狗時被狗兒打動，收養了其中最頑劣的狗王。