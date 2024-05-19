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Beyond黃家駒墓碑遭破壞 2嫌似想博點擊率 四川歌迷痛哭

世界新聞網／輯
一名男子破壞黃家駒的墳墓。（取材自微博）
一名男子破壞黃家駒的墳墓。（取材自微博）

香港樂團Beyond已故主唱黃家駒於將軍澳墓碑19日遭人潑汽水及用鐵槌破壞，警方以涉嫌刑毀拘捕兩名15歲及23歲男子。據網上片段顯示，嫌犯對黃家駒墓碑進行塗污、淋潑液體及用鐵錘狂砸等；兩人疑似藉著破壞行為，拍片博取點擊率。

黃家駒胞弟黃家強在社交平台發文怒斥毀壞墳墓者，「千里迢迢來摧毀別人墓園會得到什麼，傷害別人真的是流量密碼嗎？不知怎樣去譴責你，感慨你的生活環境竟會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨。」

Beyond鼓手葉世榮在社交網頁表示，今天發生的事情實在可惡，被捕的兩人必須受到法律制裁。Beyond黃貫中更痛斥，破壞亡者墳墓小心惹禍上身。

黃家駒墓碑目前被白布蓋住，有職員在旁看守。來自四川的歌迷蘇小姐表示，首次帶同鮮花前來拜祭，但到達時已見墓碑遭遮蓋，難忍情緒，失聲痛哭。她說讀小學時已很喜歡黃家駒，最愛《光輝歲月》，歌詞一直給她鼓勵，「每一次遇到困難的時候，都可以加油努力挺過來」，形容黃家駒是她唯一的男神，「去唱KTV都是唱他的歌」、「以後結婚都要播他的歌」。

蘇姓歌迷稱破壞墓碑的人「善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到 」。

黃家駒於1993年離世，墓碑曾多次遭刑毀，包括2018年被寫「爸爸媽媽」、「姐姐哥哥」及「我回來了」等字句；2019年被人用紅色筆寫上「江西」、「歌迷」、「三鞠躬」等字眼。

黃家駒舞台魅力十足。（取材自豆瓣電影）
黃家駒舞台魅力十足。（取材自豆瓣電影）

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