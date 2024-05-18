我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

不滿遭「慶餘年2」祭天 于正嗆low反被酸愛蹭

娛樂新聞組／綜合報導
于正當年差點要拍「慶餘年」。(取材自微博)
于正當年差點要拍「慶餘年」。(取材自微博)

粉絲敲碗期待的「慶餘年2」近日開播，果然不負眾望，播出後一個小時，便達到整體播放量破500萬人次成績，堪稱今年爆款劇。知名製作人于正卻在此時回應當年差點拍「慶餘年」，稱「慶餘年2」劇宣low，直言劇方藉他行銷。對此，不少網友酸他「倒是愛蹭」。

于正寫道，「熱門戲的續集就不必拿外人來祭天了吧？多low！除了于正沒啥可行銷的了嗎？」並曬出三張「墨雨雲間」新劇照片，宣傳自家電視劇。

此舉引來「慶餘年」劇迷不滿，紛紛酸他「倒是愛蹭」，他反譏「誰蹭」，接著有人說，「搞笑，『慶餘年』要熱度有熱度，要演技有演技，裡面老戲骨、大腕那麼多，需要蹭你的嗎」，還有人酸他，「你拍了也撐不了起來，少那邊失之交臂還覺得可惜」，惹得于正再度反擊：「請問熱搜是憑空掉下來的？」

據悉，當年于正差點拍「慶餘年」，連主角都選定陳曉，結果一直沒拍成，版權到期後，換了公司造就了張若昀飾演范閒。

日前，于正還在微博表示，無懼自己當製片人的「墨雨雲間」和「慶餘年2」對打，還非常有信心地表示，「我可太想跟大劇撞了，不然播好了也勝之不武。就要撞大劇，越撞越好。像當年延禧和如懿似得，不要妄自菲薄，我覺得我可以決戰紫禁之癲。」口氣之大，一度引起網友議論。

微博

上一則

張艾嘉坎城同框是枝裕和 喝珍珠奶茶

下一則

安普賢手好大 愛做「這動作」… 下面一大包惹遐想

延伸閱讀

于正不滿被「慶餘年2」祭天 發文嗆「多low」… 卻被網友這麼回

于正不滿被「慶餘年2」祭天 發文嗆「多low」… 卻被網友這麼回
稱「被人花錢抹黑」… 楊冪父親力挺女兒新劇 曬評分數據反遭質疑

稱「被人花錢抹黑」… 楊冪父親力挺女兒新劇 曬評分數據反遭質疑
「慶餘年2」開播熱爆 王楚然「演技尷尬」挨轟

「慶餘年2」開播熱爆 王楚然「演技尷尬」挨轟
「慶餘年2」超前巡映 張若昀預告闖大禍

「慶餘年2」超前巡映 張若昀預告闖大禍

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬