不滿遭「慶餘年2」祭天 于正嗆low反被酸愛蹭

于正當年差點要拍「慶餘年」。(取材自微博)

粉絲敲碗期待的「慶餘年2」近日開播，果然不負眾望，播出後一個小時，便達到整體播放量破500萬人次成績，堪稱今年爆款劇。知名製作人于正卻在此時回應當年差點拍「慶餘年」，稱「慶餘年2」劇宣low，直言劇方藉他行銷。對此，不少網友酸他「倒是愛蹭」。

于正寫道，「熱門戲的續集就不必拿外人來祭天了吧？多low！除了于正沒啥可行銷的了嗎？」並曬出三張「墨雨雲間」新劇照片，宣傳自家電視劇。

此舉引來「慶餘年」劇迷不滿，紛紛酸他「倒是愛蹭」，他反譏「誰蹭」，接著有人說，「搞笑，『慶餘年』要熱度有熱度，要演技有演技，裡面老戲骨、大腕那麼多，需要蹭你的嗎」，還有人酸他，「你拍了也撐不了起來，少那邊失之交臂還覺得可惜」，惹得于正再度反擊：「請問熱搜是憑空掉下來的？」

據悉，當年于正差點拍「慶餘年」，連主角都選定陳曉，結果一直沒拍成，版權到期後，換了公司造就了張若昀飾演范閒。

日前，于正還在微博 表示，無懼自己當製片人的「墨雨雲間」和「慶餘年2」對打，還非常有信心地表示，「我可太想跟大劇撞了，不然播好了也勝之不武。就要撞大劇，越撞越好。像當年延禧和如懿似得，不要妄自菲薄，我覺得我可以決戰紫禁之癲。」口氣之大，一度引起網友議論。