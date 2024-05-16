戲說從頭／歐豪「不可告人」詮釋臥底警 糾結情緒最難演

歐豪暢談演出「不可告人」最難處理的部分。（取材自微博）

近日開播的懸疑劇「不可告人」講述多年前的一次祕密行動中，老警察鄭英意外失蹤，生死不明，年輕的臥底警察高陽（歐豪飾）潛伏在犯罪集團探尋真相的故事。對歐豪來說，飾演一個臥底警察有致命的吸引力，「演一個一直在扮演壞人的警察，戲中戲有一定複雜性，對我來說又是一次挑戰。」

新京報報導，和許多將反派隱藏的懸疑劇不同，「不可告人」之中的每個角色都很快表明了身分和立場，比如女主角在第二集就知道了高陽的臥底身分。

歐豪被問到心中的高陽是什麼樣的人？他表示，導演曾經和他聊過覺得高陽是個很讓人心疼的人，確實他遭遇了很多不幸，兒時父親被害，一直抓不到兇手；長大後成為警察去執行任務，任務過程裡養父又被害，他一次次面對失去至親的痛苦，這種痛苦是在不斷加深的。

針對打戲的部分，歐豪表示，打是真打，摔是真摔，最後痛也是真的痛，「既然想做那肯定就不能怕疼怕受傷，我們也需要給出人物最真實的反應。」

歐豪還分享了出演高陽最困難的部分是什麼，他說，除了臥底本身的任務複雜，更多是心理上的一些情緒要把握好，因為他追查的案件裡不僅有自己生父被害之謎，也有養父失蹤之謎，還有最信任的師父好像對他也有所隱瞞，更有自己親生父親的被害和養父、師父之間的千絲萬縷的聯繫，一邊是親生父親，一邊是撫養自己為自己引路的養父和師父，要怎麼去處理這種情感糾結也很需要琢磨。