「歌手2024」全程直播 那英緊張忘詞 楊丞琳走音

那英在「歌手2024」被指「緊張到發抖」還忘詞。（取材自微博）

中國最新綜藝「歌手2024」一開播就吸引大量網友關注，相關詞條頻上熱搜，那英被指「緊張到發抖」還忘詞，楊丞琳 則緊張到「氣息變亂、高音硬拖」，最終排名倒數第二。

綜合媒體報導，該節目首次採用「全程直播」、不修音方式播出，讓演出經驗豐富的那英在此前的節目發布會上都直呼「嚇了一跳」。那英在首輪中演唱全新改編版的「默」，網友發現她很緊張，不僅嘴巴都在抖，還有忘詞的狀況，將「深海裡」唱成「深海底」。

節目結束後，那英回應了自己「緊張」上熱搜，她表示，作為一個好歌手就應該有緊張度和對舞台的敬畏。對於網友喊話「葉赫那拉不能輸」，那英則回應「要不你上台試試」。

楊丞琳則選唱代表作「帶我走」，並且重新編曲以展現高音，但網友指她唱到「刻在心中拍打著脈搏」拉長音高音時，氣息瞬間變亂，「感覺嗓子都沒開，高音硬拖」、「感覺很努力很盡力了，但瑕疵聽得一清二楚」，且有幾處音準出現了問題，被網民嘲諷「走音走到刺耳的程度」。

「歌手2024」首輪排名美國歌手香Chante Moore第一，加拿大 歌手Faouzia第二，那英位居第三，第四至第七名分別是：汪蘇瀧、二手玫瑰、楊丞琳、海來阿木。當被問到拿第三名的感受，那英表示：「拋開她們（第一第二名）之後，我也是第一」，「我有上升空間，我特別享受」。同時，她為自己這次舞台表現打90分。