開年最佳港片 「九龍城寨之圍城」憑什麼？

香港動作電影「九龍城寨之圍城」的關鍵角色由港星郭富城擔綱，飾演殺人王。(中通社)

港片「九龍城寨之圍城」自5月1日上映以來好評如潮，觀眾直呼這是經典港片的回魂，盛讚是開年最佳港片。有資深武打片導演分析了三個成功原因，並指出香港 電影正重拾生命力。

電影在香港上映一周，票房破2500萬港元（約321.1萬美元），躍居香港電影首周票房歷年第8位；中國內地票房「五一檔」錄3.15億人民幣（約4382.8萬美元），躋身黃金周票房前三名。

劇情講述1980年代，九龍城寨黑幫盤踞，危機四伏。林峯飾演的落難青年因逃難誤闖城寨，意外被古天樂飾演的寨中老大搭救後，兩人共同與惡勢力對抗。

影片貫穿經典港片的兄弟情義、江湖情懷，拳拳到肉的打戲更讓觀眾大呼過癮。儘管題材不算新穎，但觀眾仍願為再次看到經典港片的靈魂而埋帳。

郭富城(右)和古天樂在「九龍城寨之圍城」中有生死決鬥。(圖／華映娛樂提供)

資深武打片導演李釗表示，電影的成功有三個原因，古惑仔題材已經很久沒拍，觀眾重燃對江湖兄弟情及動作片的興趣；此外，經典港片的核心是喜劇和武術，在武打技術方面比以前有創新之處；最後，內地比較少有這類題材的電影，因此在兩地都很成功。

近兩年，香港電影似有復興勢頭，「毒舌大壯」、「百日之下」、「怒火重案」等都贏得中國內地不少口碑。但相比「東方好萊塢 」時期，仍有差距。

李釗坦言，香港電影現在最大的市場是內地，但「毒舌大壯」這類粵語文化題材影片，影響力可能還過不到長江以北地區，甚至衝不出大灣區 。他指香港不缺人才，而是缺好題材，要想進步，題材一定要更宏觀，不能僅限於香港劏房等舊題。

「西方電影每年都拿幾百億人民幣走，為什麼香港人走不了這條路？」李釗說，其實很多新人導演都有理想，但有錯誤觀念，認為內地審批難。但很多同行都明白，香港在搞自己的小圈子，不在意能不能到內地上映。

他認為，香港已經回歸20多年，文化市場應該早有融合。身為電影人應起到帶頭作用，年輕導演更應放寬視野，看到內地影視業長處。現在的口號應該是衝出大灣區，讓全國都看到香港電影的生命力。