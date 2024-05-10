71歲港星李修賢爆拍片舊事… 這個TVB綠葉不敬業 反而捧紅成奎安

李修賢不時拍片與網友分享當年拍戲趣事。(取材自微博)

現年71歲的香港 資深演員李修賢曾參演過多部警匪片，以正義凜然的警察角色深入民心。近來李修賢不時拍片與網友分享當年拍戲趣事，日前他提到拍電影「皇家 飯」時，一位演員不夠敬業，令他選擇捧紅另一位演員。

香港01報導，李修賢憶述，當年與成奎安(大傻)及王俊棠拍「皇家飯」，當時王俊棠已與他合作過「流氓公僕」，李修賢當時認為，「這個演員要慢慢磨，不能一下子就跳起來。」拍「皇家飯」時果然印證了他的想法。

李修賢指出，王俊棠當時在片場並未盡到演員本分，「我們在馬路拍戲，他可以開車去到別的地方去，打電話叫他『馬上回來』，也要等上半個小時。」

報導提到，拍到最後一場槍戲，王俊棠和成奎安飾演解款員，李修賢拿槍從後追趕，李修賢向兩人表示，「我要誰紅，我這一槍就打誰。」結果李修賢選擇了成奎安，「那場戲我向大傻開槍，結果那場戲他就紅了」。

之所以選擇成奎安，李修賢解釋：「成奎安拍我的戲不敢離開現場，他乖乖地坐在機器旁邊看怎麼樣拍戲。」

有網民特地王俊棠社交網提起此事，王俊棠回覆留言，「那是一個美麗的誤會」；另有人留言指：「李修賢說你不敬業 拍戲跑了找不到人」王俊棠回覆：「上廁所洗馬桶啦。」

據悉，李修賢近年活躍於抖音 ，定時定候拍片出片，現時粉絲人數已破百萬，有不少忠實觀眾。