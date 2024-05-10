梁朝偉紅花衣搶鏡 網笑：偷穿劉嘉玲衣服？

劉嘉玲(左)曬出與梁朝偉的合照，引起網友圍觀。(取材自Instagram)

影帝梁朝偉 這段時間在德國 拍攝新電影「Silent Friend」，但他提早融入當地生活，連愛妻劉嘉玲也飛過去相伴。近日，劉嘉玲曬出與梁朝偉的合照，讓人訝異的是，剃了大光頭的梁朝偉竟穿了大紅花上衣，有網友戲稱，「偉仔偷穿劉嘉玲的衣服嗎？」

從兩人的合照中可見，劉嘉玲戴著墨鏡，穿著黑色上衣、牛仔褲，酷帥模樣霸氣十足；一旁的梁朝偉則穿著淺色寬版長褲，上面搭著一件大紅色加白花上衣。

罕見的穿搭風格，讓不少網友驚呆，紛紛質疑，「梁朝偉的風格應該不會買這件紅花衣服，誰搭配的？」、「梁朝偉沒帶衣服嗎？為啥穿嘉玲的衣服？」、「兩人穿錯上衣了吧」。不過也有網友大讚梁朝偉「歐式老來俏」。

劉嘉玲除了分享夫妻的街頭合照外，還PO出兩人一起品嘗國外美食、逛美術館等日常畫面，讓不少網友看了十分羨慕，並大讚，「只有劉嘉玲在的時候，才能看到梁朝偉的笑容」、「兩人感情太好了」。

據悉，梁朝偉與跟匈牙利女導演合作新電影「Silent Friend」，該片背景設定於中世紀德國馬爾堡一個植物園中，講述三個發生於 1908 年、1972 年和 2020 年，關於一棵有著百年歷史的老樹的故事。而梁朝偉的戲分會集中在第三個單元中，他的角色是一位來自香港 的著名神經科學家。

該片拍戲周期較長，梁朝偉在歐洲一住就是一年半載，連獲得香港金像獎影帝也是由劉嘉玲代為領取。