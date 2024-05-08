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「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

娛樂新聞組╱即時報導
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

74歲港星陳百祥因演出周星馳電影「唐伯虎點秋香」、「鹿鼎記」走紅，近年來他淡出演藝圈，2022年宣布息影。近日他在抖音拍攝影片，自曝自己得了「不治之症」，原來竟是自己怎麼喝酒都不會醉，還放話演藝圈曾志偉、譚詠麟都不是他對手。

過去以諧星、最佳綠葉形象走紅的陳百祥，近年玩抖音累積了超過275萬粉絲。近日他上傳一則影片，透露他現在已高齡74歲，不過仍是無酒不歡，他說不僅喜歡喝酒，還喜歡珍藏酒，並說：「我有一個病，很久都治不好的，就是怎麼喝都不醉」，陳百祥更嗆曾志偉不可能贏他，「每一次你們見到他，都是用輪椅推出來的啦」，譚詠麟也能喝，然而還是沒超過他。

港星陳百祥透露自己怎麼喝都不會醉。（抖音截圖）
港星陳百祥透露自己怎麼喝都不會醉。（抖音截圖）

陳百祥3月才在抖音上傳一段影片，畫面中他不僅在工地搬重物，還騎機車外送，讓人誤會他是否是經濟出狀況。原來這是導演王晶執導的新戲「億萬傻王子」幕後花絮。陳百祥在影片中開玩笑說自己原本是騎哈雷的，現在卻成了外賣的賽車手。

陳百祥過去跟周星馳合作過不少電影，其中以「唐伯虎點秋香」最廣為人知，劇中他所飾演的江南四大才子祝枝山受人喜愛，就連主持都難不了他，讓他有「香港金牌司儀」的美稱。

抖音 周星馳 香港

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