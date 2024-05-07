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78歲武打女星鄭佩佩 被揭身體不太好需要攙扶

娛樂新聞組╱即時報導
老牌香港女星鄭佩佩近年淡出演藝圈養老。(取材自微博)
老牌香港女星鄭佩佩近年淡出演藝圈養老。(取材自微博)

早年有「螢幕女俠」之稱的香港武打女星鄭佩佩，現年78歲，過去曾在大陸綜藝節目「花兒與少年」與女星劉濤建立好感情，近期節目十周年，劉濤透露過去在節目中和她情同母女的鄭佩佩「身體已經不太好了」。

「花兒與少年」第一季找來劉濤、張凱麗、鄭佩佩、許晴、李菲兒、張翰、華晨宇一票藝人，劉濤和鄭佩佩因節目結緣，兩人感情勝似母女。近期節目拍攝十周年特別企劃「花兒與少年·好友記」，找來過去參加過的藝人重新回歸旅行，劉濤就在節目中透露鄭佩佩近況。

鄭佩佩(右)與劉濤(左)情同母女。（取材自微博）
鄭佩佩(右)與劉濤(左)情同母女。（取材自微博）

劉濤透露，當年鄭佩佩錄節目時已經六十多歲，且鄭佩佩是所有藝人的情緒價值，她是一個暖心的依靠。她也透露鄭佩佩的近況，邊流淚邊說：「佩媽的身體已經不太好了，需要攙扶著.，願佩佩姐身體健康」，這樣的話也讓在場的來賓也都紛紛流淚哭紅眼。

鄭佩佩（右）與劉濤（左）感情非常好。（取材自微博）
鄭佩佩（右）與劉濤（左）感情非常好。（取材自微博）

鄭佩佩在25歲最紅的時候選擇退出娛樂圈嫁給富商原文通，兩人在1987年離婚，育有三女一子。1992年鄭佩佩重回影壇。她更憑藉「臥虎藏龍」獲得香港金像獎最佳女配的榮耀，也在周星馳主演的「唐伯虎點秋香」中賣力裝瘋賣傻演出「華夫人」令人印象深刻。

近年鄭佩佩淡出演藝圈，在美國過著晚年退休生活。日前傳出她的外籍兒媳Andrea（Andrea Loeffler）生完小孩半年左右，竟罹患乳腺癌，兒子原和玉更發起募款籌醫藥費。

劉濤 香港 退休

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