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賈玲隱婚6年？傳小7歲老公是喜劇高手

娛樂新聞組／綜合報導
瘦身前的賈玲被指和孫集斌有夫妻臉。(取材自微博)
瘦身前的賈玲被指和孫集斌有夫妻臉。(取材自微博)

近年來憑藉自導自演的「你好，李煥英」、「熱辣滾燙」等片暴紅的賈玲，身價高漲，人氣攀升，但關於她的感情生活依舊是個謎。近日，有圈內知情人透露，賈玲其實已經隱婚多年，她傳聞中的老公正是公司合夥人孫集斌。消息一出，引發網友議論。

賈玲日前迎來42歲生日，但她卻異常低調，只有好友張小斐、楊迪、沈濤幾位老友獻上祝福。不過，好消息是，賈玲在生日當天喜獲「年度影響力商界木蘭」的殊榮，據悉，她是中國影史上第四位獲得此獎項的女演員。

近日，「賈玲隱婚」話題再被重提，據爆料，賈玲和老公孫集斌結婚6年，兩人緋聞從2016年10月就已傳出，當時，賈玲與孫集斌在聚會上被拍到親吻，像是熱戀中的小情侶。面對緋聞，賈玲當時打趣回應，「這麼多年終於有緋聞了，可是為什麼拍到的不是我和德華」，似乎想要撇清。

據了解，孫集斌是賈玲的合作夥伴，兩人因「一起來笑吧」相識，日久生情，之後共同創辦了大碗娛樂文化公司。小賈玲7歲的孫集斌其實是個喜劇創作高手，如今擔任編導與導演，東方衛視的「笑傲江湖」、「歡樂喜劇人」都是出自他手，賈玲不少作品也是孫集斌一手打造。

有網友說，減肥前的賈玲和身材偏胖的孫集斌有著夫妻臉，兩人看起來都很可愛。不過，對於傳聞，賈玲並未做出回應。

孫集斌是賈玲的公司合夥人。(取材自微博)
孫集斌是賈玲的公司合夥人。(取材自微博)

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