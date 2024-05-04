黃子韜求婚成功？ 經紀人不否認 網：那就是真的

黃子韜、徐藝洋一起上實境秀節目，兩人抱抱睡的畫面流出。(取材自微博)

大陸男星黃子韜從2020年與旗下女星徐藝洋傳緋聞 ，雖然多次被拍到親密照，卻始終不願承認戀情。他近日被爆在錄節目的空檔，向女方求婚，經過多天，經紀人打破沉默回應，僅說藝人私事又沒否認，讓全網炸鍋瘋猜「哇，真有其事」。

黃子韜從2020年就與旗下女星徐藝洋傳緋聞，還多次被直擊親密互動，但他和女方都始終不承認戀情；近期黃子韜還帶著徐藝洋一起上實境秀節目。

自4月29日微博 上瘋傳黃子韜向緋聞女友徐藝洋求婚，連求婚場地照都曝光，用粉紅色氣球 製作城堡，照片看起來十分浪漫，但一眾粉絲得知黃子韜向徐藝洋求婚都崩潰，還掀起脫粉潮。不過，黃子韜經紀人被問此事，僅表示「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝」。

黃子韜（圖）和徐藝洋的戀情全網皆知。 （取材自黃子韜工作室微博）

由於黃子韜的經紀人並未正面否認傳言，因此讓網友更加篤定求婚一事是真的，眾人紛紛留言「是就是，不是就不是，還不方便回應，那就是真的了」、「不方便回應等於默認，這是要節目播出才揭曉」。