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黃子韜求婚成功？ 經紀人不否認 網：那就是真的

娛樂新聞組╱綜合報導
黃子韜、徐藝洋一起上實境秀節目，兩人抱抱睡的畫面流出。(取材自微博)
黃子韜、徐藝洋一起上實境秀節目，兩人抱抱睡的畫面流出。(取材自微博)

大陸男星黃子韜從2020年與旗下女星徐藝洋傳緋聞，雖然多次被拍到親密照，卻始終不願承認戀情。他近日被爆在錄節目的空檔，向女方求婚，經過多天，經紀人打破沉默回應，僅說藝人私事又沒否認，讓全網炸鍋瘋猜「哇，真有其事」。

黃子韜從2020年就與旗下女星徐藝洋傳緋聞，還多次被直擊親密互動，但他和女方都始終不承認戀情；近期黃子韜還帶著徐藝洋一起上實境秀節目。

自4月29日微博上瘋傳黃子韜向緋聞女友徐藝洋求婚，連求婚場地照都曝光，用粉紅色氣球製作城堡，照片看起來十分浪漫，但一眾粉絲得知黃子韜向徐藝洋求婚都崩潰，還掀起脫粉潮。不過，黃子韜經紀人被問此事，僅表示「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝」。

黃子韜（圖）和徐藝洋的戀情全網皆知。 （取材自黃子韜工作室微博）
黃子韜（圖）和徐藝洋的戀情全網皆知。 （取材自黃子韜工作室微博）

由於黃子韜的經紀人並未正面否認傳言，因此讓網友更加篤定求婚一事是真的，眾人紛紛留言「是就是，不是就不是，還不方便回應，那就是真的了」、「不方便回應等於默認，這是要節目播出才揭曉」。

黃子韜曾是韓國男團EXO成員，他退團回家鄉發展，沒多久他的富爸爸黃忠東病逝，當年僅28歲的他繼承了200多億元人民幣遺產，除了藝人也成為老闆。

黃子韜和徐藝洋（圖）的戀情全網皆知。（取材自微博）
黃子韜和徐藝洋（圖）的戀情全網皆知。（取材自微博）

緋聞 氣球 微博

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